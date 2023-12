F1, Ferrari pronta a ufficializzare i rinnovi di Leclerc e Sainz, tra cifre pesanti e Norris sullo sfondo

La Ferrari si prepara per un Natale 2023 quanto mai importante. All’interno della scuderia di Maranello fervono, e non potrebbe essere altrimenti, i lavori per completare la nuova monoposto che, nel prossimo campionato, dovrà provare a combattere ruota a ruota contro la Red Bull di Max Verstappen. Obiettivo ambizioso quanto arduo ma, come si sa, sotto l’albero di Natale i sogni ed i desideri non mancano e, talvolta, vengono anche esauditi.

In questo caso Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno scritto la classica “letterina” a Babbo Natale, ma hanno fatto richieste ben precise a tecnici ed ingegneri del team Ferrari. I regali, quindi, non li porterà un personaggio corpulento con la barba bianca che guida una slitta trainata dalle renne, ma nel caso la squadra capeggiata dal team principal Frederic Vasseur che, finalmente, potrà dare il via al suo progetto tecnico vero e proprio. La nuova vettura sarà più competitiva della SF-23? La prima risposta d’acchito non potrebbe che essere un “sì”, ma solo i primi test che si disputeranno in Bahrein (21-23 febbraio) ci diranno qualcosa di più chiaro e preciso.

Per il momento, meglio pensare al sodo, ovvero ai rinnovi di contratto. Com’è ben noto, i due piloti del Cavallino Rampante sono in scadenza a fine 2024 per cui, mai come in questa occasione, il tempo stringe. I lavori e le chiacchierate in questa direzione proseguono ormai da mesi e la sensazione è che nei prossimi giorni arriverà il nero su bianco. In poche parole sotto l’albero Charles Leclerc e Carlos Sainz troveranno un prolungamento del loro contratto con il team emiliano. Due situazioni differenti, con stipendi differenti e, anche in questo caso, con destini differenti. Andiamo con ordine.

Iniziamo da Charles Leclerc. Il ventiseienne nativo di Monte-Carlo è pronto a firmare con la Ferrari per altri 5 anni. Un legame quasi a vita, con un “però” che analizzeremo tra poco. Il cinque-volte vincitore di un GP, quindi, si legherà alla Rossa fino al 2029 con un deciso aumento di contratto. Il monegasco vedrà un accordo che partirà attorno ai 20-25 milioni di euro nel 2025, per concludersi attorno ai 45-50 nell’ultimo anno di contratto (cifre che, al momento, guadagnano solo Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Circus). Ma, ed è un grosso “ma”, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere inserita una clausola a favore del pilota al termine del terzo anno. Una sorta di “via d’uscita” in caso la vettura dovesse continuare a non risultare competitiva. Ok l’amore per il team e per il marchio, ma i risultati sportivi non possono essere messi tra parentesi all’infinito…

Passiamo a Carlos Sainz. Lo spagnolo, che ha visto il suo prolungamento più in divenire rispetto al vicino di box, dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al termine del 2026. I calcoli sono presto fatti: solamente due anni in più dell’accordo attuale. La sensazione è che il team di Maranello voglia tenersi le “mani libere” in ottica futura, con un obiettivo ben preciso da tenere monitorato. Si tratta di Lando Norris. Il pilota classe 1999, attuale portacolori della McLaren, sembra il prescelto per sbarcare sulla Rossa quando avrà concluso il suo contratto con il team di Woking. Un team Leclerc-Norris sulla carta potrebbe essere elettrizzante. Sarà davvero così? Non ci rimarrà che attendere il 2026…

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI