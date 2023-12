F1, Fernando Alonso: “In Aston Martin voglio vincere, Alpine interessata a vendere vetture stradali”

Fernando Alonso è stato uno dei personaggi del Mondiale 2023 di F1 concluso. Nonostante le 42 primavere, l’asturiano ha dimostrato di avere intatte qualità e motivazioni per competere ai massimi livelli. Ne è una conferma il quarto posto nella classifica piloti con 206 punti, alle spalle di Max Verstappen, Sergio Perez e Lewis Hamilton, e davanti al ferrarista Charles Leclerc.

Un’annata iniziata sotto i migliori auspici per Nando, frutto di un’Aston Martin prestazionale e di chiara ispirazione Red Bull. Nella seconda parte della stagione qualche problema in più è emerso, ma Alonso ha saputo sfoderare la sua classe, come in Brasile nello splendido confronto per il podio con Perez.

La competizione è qualcosa che ha nel sangue l’iberico e lo dimostra non solo per quanto fa in pista, a ma anche rispetto alle sue dichiarazioni. Ne è una conferma l’affermazione riportata dal quotidiano Motorsport Week del due volte iridato in relazione alla sua esperienza in Aston Martin, paragonata all’Alpine: “Aston Martin è ovviamente molto diversa da Alpine. Penso che questo team sia molto concentrato nel fare bene nelle corse, anche se questo non significa che non vogliano vendere vetture stradali. Ma la loro priorità, chiaramente, è vincere in Formula 1. Il resto poi viene di conseguenza“.

Con i suoi otto podi ottenuti nel 2023, Fernando può rilanciare le sue quotazioni in vista di quel che sarà, sempre con le stesse ambizioni.

Foto: LaPresse