F1, Davide Brivio lascia l’Alpine. Ritorno in MotoGP?

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo una collaborazione di tre anni, le strade di Davide Brivio e dell’Alpine in F1 si separano. La scuderia francese ha annunciato la chiusura del rapporto professionale con il manager italiano, per consentirgli di avere altre opportunità lavorative. Brivio era entrato in Alpine nel 2021, in qualità di direttore sportivo, dopo essersi fatto largo nel ruolo di Team Manager in Yamaha nel Mondiale di Superbike e di MotoGP, citando in quest’ultimo caso i successi iridati di Valentino Rossi e della Suzuki nel 2020 con lo spagnolo Joan Mir.

Un ruolo nel team transalpino che è un po’ cambiato, visto l’interesse nella gestione del programma dei giovani piloti dell’Academy. Con l’uscita di scena di Brivio, sarà il Direttore Sportivo ad interim, Julian Rouse, a supervisionare il progetto. Un cambiamento che è solo l’ultimo della serie in Alpine, ricordando quanto accaduto con Otmar Szafnauer e Alan Permane e la decisione di affidare la gestione della squadra dopo il GP del Belgio a Bruno Famin.

“Innanzitutto, vorremmo ringraziare Davide per il suo duro lavoro e il suo impegno nelle ultime tre stagioni. La sua esperienza negli sport motoristici è stata estremamente preziosa, soprattutto nello sviluppo dell’Academy Alpine. Gli estendiamo i nostri migliori auguri per il prossimo capitolo della sua carriera già impressionante negli sport motoristici“, ha affermato Famin.

Brivio ha aggiunto: “È stato un capitolo molto importante della mia carriera. Vorrei ringraziare Alpine per l’opportunità di mettermi alla prova in F1, che era il mio più grande desiderio. Ho avuto la possibilità di trasmettere parte della mia esperienza nel Motorsport ai giovani piloti. Auguro il meglio alla squadra per il futuro e sono sicuro che vedremo molti giovani racing driver ottenere risultati fantastici nella loro carriera. Sono grato ad Alpine per aver accolto la mia richiesta di seguire altre strade che potrebbero esserci (e spero che si presentino) in futuro”.

A questo proposito, si parla di un ritorno di Brivio in MotoGP e la Honda potrebbe essere interessata al suo ingaggio, nel progetto di rilancio della scuderia di Tokyo. Vedremo se il tutto si concretizzerà.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI