Dominik Paris spiega la caduta di Bormio: "Anno finito male, sapevo che sbatteva ma..."

Dominik Paris è caduto nel superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’altoatesino è scivolato in una curva angolata verso sinistra, dopo poche porte sulla pista Stelvio. L’azzurro era finito a terra anche durante la discesa di ieri, mentre stava affrontando la Carcentina ed era in lizza per il podio. L’amato tracciato in Valtellina, dove ha trionfato per sette volte in carriera (sei in discesa e una in superG), si è rivelato a sorpresa indigesto per il nostro portacolori, reduce dal trionfo nella discesa della Val Gardena.

Per fortuna non ci sono conseguenze fisiche per Dominik Paris, che ha immediatamente alzato le braccia. Va annotato che l’incidente è avvenuto nello stesso posto dove ieri Marco Schwarz era finito nelle reti, rompendosi il crociato destro e dicendo addio al sogno di battagliare per la conquista della Sfera di Cristallo. Dominik Paris ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non era il mio anno (sulla Stelvio, n.d.r.), è partito bene e finito male (si riferisce alla vittoria in Val Gardena e alla doppia caduta a Bormio, n.d.r.)“.

L’altoatesino ha poi proseguito, analizzando nel dettaglio la caduta che gli ha impedito di lottare per un risultato di rilievo nell’ultima gara dell’anno solare: “Penso che si sia staccato lo sci. Sapevo che sbatteva lì, ma pensavo di stare sopra e continuare ad andare dentro. Ora stacchiamo un attimo e ci prepariamo bene per gennaio che è importante perché ci sono tante gare“. L’attenzione è ora verso le grandi Classiche di Wengen e Kitzbuehel che andranno in scena nelle prossime settimane.

Foto: LaPresse

