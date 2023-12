Combinata nordica, Coppa del Mondo maschile Ramsau 2023. Weekend con mass start e compact, due format agli antipodi!

Il terzo appuntamento della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 sarà tenuto a Ramsau am Dachstein (Austria) dal 16 al 17 dicembre. Le gare in programma sono due. Sabato è prevista una mass start, domenica invece una ‘Compact’.

Insomma, si diversifica quanto più possibile lo scenario e sarà davvero interessante verificare quali possano essere i risultati. Da un lato il format più amico dei “saltatori”, dall’altro quello pensato per dare una mano ai “fondisti”.

Va rimarcato come il contesto sia particolare. Si gareggerà su uno dei trampolini più minuti dell’intero circuito, dove è difficilissimo generare distacchi. La Compact rischia pertanto di assumere connotati completamente opposti rispetto a quelli visti a Kuusamo, andando addirittura in antitesi con la sua stessa Ratio.

Località: Ramsau am Dachstein (Austria)

Dimensioni trampolino: HS97 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 1998

Ultima apparizione: dicembre 2022

Gare ospitate: 39

Eventi di rilievo ospitati: Mondiali 1999

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2014 (NH/10) – Jason LAMY-CHAPPUIS (FRA)

2015 (NH/10) – Magnus MOAN (NOR)

2015 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (NH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2018 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (NH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2019 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

11 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (5-4-2)

10 – RIEßLE Fabian [GER] (1-3-6)

9 – GEIGER Vinzenz [GER] (4-2-3)

3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-1)

2 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-1-0)

2 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-1)

1 – REHRL Franz-Josef [AUT] (0-1-0)

1 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-1-0)

1 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-1-0)

1 – FAIßT Manuel [GER] (0-0-1)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)

1 – GREIDERER Lukas [AUT] (0-0-1)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

44 (14-13-17) – GERMANIA

38 (17-13-8) – NORVEGIA

15 (4-6-5) – AUSTRIA

10 (4-3-3) – FRANCIA

8 (1-3-4) – FINLANDIA

2 (1-1-0) – USA

2 (0-1-1) – ITALIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – GIAPPONE

1 (0-0-1) – RUSSIA

ITALIA

Due i podi ottenuti dagli azzurri. Entrambi portano la firma di Alessandro Pittin e sono temporalmente molto distanziati tra loro.

Il 19 dicembre 2009, il carnico si piazzò 3° alle spalle di Jason Lamy-Chappuis e di Tino Edelmann.

Il 17 dicembre 2017, il friulano si è classificato 2° dietro a Fabian Rießle e davanti a Eero Hirvonen.

