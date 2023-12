Collari d’Oro 2023: l’elenco di tutti i vincitori. Fioccano i campioni del mondo, presenti gli azzurri di Coppa Davis

Si è tenuta stamattina la consueta Cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, massima onorificenza dello sport italiano, appuntamento annuale con il quale il CONI premia gli sportivi che si sono distinti nel corso dell’anno solare.

Nella palestra monumentale di Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico, a premiare gli insigniti, sono stati il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ed il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Ad essere insigniti del prestigioso riconoscimento sono stati i campioni mondiali delle discipline olimpiche e paralimpiche e le atlete e gli atleti che si sono fregiati del titolo iridato nel 2023. Tra i premiati anche i tecnici, le società ultracentenarie, alcune personalità ed i Comitati vincitori del Trofeo CONI.

ATLETI PREMIATI COLLARE D’ORO 2023

SPORT OLIMPICI

Marta Bassino (Sci Alpino, Campionessa Mondiale Super-G)

Federica Brignone (Sci Alpino, Campionessa Mondiale Combinata)

Hannah Auchentaller (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4×6 km)

Samuela Comola (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4×6 km)

Lisa Vittozzi (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4×6 km)

Dorothea Wierer (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4×6 km)

Simone Deromedis (Freestyle Skiing, Campione Mondiale Ski Cross)

Davide Ghiotto (Pattinaggio di Velocità, Campione Mondiale 10.000 m)

Pietro Sighel (Short Track, Campione Mondiale 500 m)

Irma Testa (Pugilato, Campionessa Mondiale -57 kg)

Simone Alessio (Taekwondo, Campione Mondiale -80 kg)

Vito Dell’Aquila (Taekwondo, Campione Mondiale 2022 -58 kg)

Alice Volpi (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Individuale e a Squadre)

Arianna Errigo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto a Squadre)

Martina Favaretto (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto a Squadre)

Francesca Palumbo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto a Squadre)

Tommaso Marini (Scherma, Campione Mondiale Fioretto Individuale)

Gabriele Cimini (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre)

Davide Di Veroli (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre)

Andrea Santarelli (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre)

Federico Vismara (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre)

Matteo Zurloni (Arrampicata, Campione Mondiale Speed)

Caterina Marianna Banti (Vela, Campionessa Mondiale Nacra 17)

Ruggero Tita (Vela, Campione Mondiale Nacra 17)

Gianmarco Tamberi (Atletica Leggera, Campione Mondiale Salto in Alto)

Elena Micheli (Pentathlon Moderno, Campionessa Mondiale Individuale)

Andrea Adamo (Motociclismo, Campione Mondiale Motocross MX2)

Francesco Bagnaia (Motociclismo, Campione Mondiale Moto GP)

Vittoria Bussi (Ciclismo, Primatista Mondiale dell’Ora Prova Femminile Individuale)

Matteo Arnaldi (Tennis, Vincitore Coppa Davis)

Simone Bolelli (Tennis, Vincitore Coppa Davis)

Lorenzo Musetti (Tennis, Vincitore Coppa Davis)

Jannik Sinner (Tennis, Vincitore Coppa Davis)

Lorenzo Sonego (Tennis, Vincitore Coppa Davis)

SPORT PARALIMPICI

Giuseppe Romele (Sci Nordico, Campione Mondiale 10 km e 18 km)

Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli (Sci Alpino, Campioni Mondiali Slalom Gigante)

Renè De Silvestro (Sci alpino, Campione Mondiale Super Combinata)

Jacopo Luchini (Snowboard, Campione Mondiale SB Cross Upper Limb M)

Emanuel Perathoner (Snowboard, Campione Mondiale SB Dual Banked Slalom LL2 M)

Luigi Casadei (Atletica Leggera, Campione Summer Global Games Giavellotto II-1)

Dieng Ndiaga (Atletica Leggera, Campione Summer Global Games 800 m e 1500 m II-1)

Chiara Masia (Atletica Leggera, Campionessa Summer Global Games Martello II-1)

Chiara Zeni (Atletica Leggera, Campionessa Summer Global Games 200 m e Salto in Lungo II-2)

Francesco Saverio Di Donato (Canottaggio, Campione Summer Global Games 500 m e 1500 m II-1)

Mattia Allesina (Karate, Campione Summer Global Games Gara Senior)

Maxel Amo Manu (Atletica Leggera, Campione Mondiale 100 m T-64)

Assunta Legnante (Atletica Leggera, Campionessa Mondiale Getto del Peso F11/F12)

Matteo Bonacina (Tiro con l’Arco, Campione Mondiale Compound Open)

Alberto Amodeo (Nuoto, Campione Mondiale 400 m Stile Libero S8 e 100 m farfalla S8)

Xenia Francesca Palazzo (Nuoto, Campionessa Mondiale 400 m Stile Libero S8 e Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti)

Stefano Raimondi (Nuoto, Campione Mondiale 100 m Rana SB9, 200 m Misti Individuali SM10, 400 m Stile Libero S10, 100 m Farfalla S10 e 100 m Dorso S10)

Carlotta Gilli (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Stile Libero S13, 400 m Stile Libero S13 e 200 m Misti Individuali SM13)

Monica Boggioni (Nuoto, Campionessa Mondiale 50 m Rana SB3, 100 m Stile Libero S5 e 200 m Stile Libero S5)

Giulia Ghiretti (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Rana SB4), Antonio Fantin (Nuoto, Campione Mondiale 50 m Stile Libero S6, 100 m Stile Libero S6 e Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti)

Simone Barlaam (Nuoto, Campione Mondiale 100 m Farfalla S9, 50 m Stile Libero S9, 100 m Stile Libero S9, 400 m Stile Libero S9, 100 m Dorso S9 e Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti)

Francesco Bocciardo (Nuoto, Campione Mondiale 200 m Stile Libero S5)

Federico Bicelli (Staffetta Mista Stile Libero 4×100 34 punti)

Alessia Scortechini (Staffetta Mista Stile Libero 4×100 34 punti)

Riccardo Menciotti (Staffetta Mista Stile Libero 4×100 34 punti)

Mirko Testa (Paraciclismo, Campione Mondiale Handbike Corsa su Strada in Linea Individuale H3), Gaia Maragno (Nuoto, Campionessa Mondiale Sordi 50 m Rana)

Federico Tamborrino (Nuoto, Campione Mondiale Sordi 800 m e 1500 m Stile Libero), Sara Maragno (Nuoto, Campionessa Mondiale Sordi 50 m farfalla)

Carolina Costa (Judo, Campionessa Mondiale J2 +70 kg)

Francesca Tarantello e la guida Silvia Saggi (Triathlon, Campionesse Mondiali PTVI)

Antonino Bossolo (Para Taekwondo, Campione Mondiale -63 kg)

Emanuele Lambertini (Scherma in Carrozzina, Campione Mondiale Fioretto cat. A)

Beatrice Maria Vio Grandis (Scherma in Carrozzina, Campionessa Mondiale Fioretto cat. B)

