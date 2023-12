Ciclocross, Stefano Viezzi vuole il tris tra gli junior a Flamanville, presente Francesca Baroni

Riparte la Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross: dopo la tappa dello scorso fine settimana a Dublino, il massimo circuito internazionale riparte da Flamanville (Francia). Un appuntamento che vedrà impegnati sia il settore junior (maschile e femminile) che il settore élite.

Le principali speranze per l’Italia sono proprio riposte in Stefano Viezzi tra gli juniores: finora l’azzurro si è dimostrato una stella del circuito dei giovani, vincendo nelle ultime due settimane a Troyes e a Dublino. Risultati che sicuramente fanno ben sperare per il futuro: questo prospetto sarà impegnato anche questa settimana in Francia e proverà a confermarsi.

Al femminile proverà a vincere ancora Lucinda Brand che si è imposta a Dublino: l’olandese sembra aver ritrovato un ottimo stato di forma dopo un avvio di stagione che è stato completamente appannaggio di Ceylin del Carmen Alvarado e Fem Van Empel. L’unica italiana è Francesca Baroni, mentre non ci sarà Sara Casasola, già focalizzata sulla tappa in Val di Sole.

Nessun italiano presente neppure al maschile, laddove Pim Ronhaar ha vinto la seconda tappa di Coppa del Mondo della stagione a Dublino. Occhio anche al belga Thibau Nys e a Lars Van Der Haar, ma da attenzionare ci sarà anche la prova di Eli Iserbyt. Azzurri che sono già proiettati alla tappa casalinga.

Foto: Federciclismo