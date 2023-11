Tour de France 2025: svelato il percorso delle prime tre tappe

Poche settimane fa è stato svelato il percorso del Tour de France 2024, che occasionalmente non si concluderà a Parigi vista la concomitanza (pochi giorni dopo) delle Olimpiadi estive. È arrivata già un’ufficialità per il 2025: svelata infatti la Grande Partenza.

La zona e la località era stata già spoilerata nei giorni scorsi: dall’Alta Francia, precisamente Lilla. Oggi però sono arrivate già planimetrie ed altimetrie per le prime tre frazioni. Annunciato anche il via della quarta, da Amiens Métropole, mentre per il resto del percorso ovviamente si dovrà aspettare la prossima stagione.

Tre GPM ma nessuna difficoltà nella prima tappa, quella con il via e l’arrivo a Lille che premierà un velocista. Più insidie nella seconda: partenza da Lauwin-Planque traguardo a Boulogne-sur-Mer, con 209 chilometri e soprattutto Côte de Saint-Etienne-en-Mont (900 metri all’11%), Côte d’Outreau (800 metri all’8,8%) e Côte d’Opale sul finale in rapida successione. Volata anche nella terza frazione, con arrivo a Dunkerque, ma occhio al vento.

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2025

Tappa 1 (5/7): Lille Métropole – Lille Métropole (185 km)

Tappa 2 (6/7): Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (209 km)

Tappa 3 (7/7): Valenciennes – Dunkerque (172 km)

Tappa 4 (8/7): Amiens Métropole – ???

Foto: Lapresse