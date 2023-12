Ciclocross, Sara Casasola sogna il podio nella tappa casalinga di Coppa del Mondo in Val di Sole

Prosegue la Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: dopo la tappa di Flamanville, è tempo del terzo appuntamento in Val di Sole per l’unica tappa italiana del massimo circuito internazionale. Una gara unica, caratterizzata da un percorso tutto sulla neve che rende lo spettacolo ancora più speciale e suggestivo.

La principale speranza italiana tra maschile e femminile è indubbiamente Sara Casasola: l’azzurra ha trovato una buona continuità in questo inizio di stagione in Coppa del Mondo, arrivando settima a Maasmechelen, nona a Dublino e quarta a Troyes. L’occasione per il primo podio potrebbe essere propizia proprio nella gara di casa, nella quale giunse in ottava piazza lo scorso anno.

Non ci sarà Silvia Persico che quest’anno ha deciso di risparmiarsi la stagione nel ciclocross per preservarsi e puntare nel 2024 a correre di più su strada in vista delle Olimpiadi. La classe 1997 di Alzano Lombardo concluse in quarta posizione l’anno scorso in Val di Sole e non potrà difendere questo piazzamento.

A provarci ci sarà anche Francesca Baroni, presente finora in tutte le tappe di Coppa del Mondo di questa stagione: la 24enne di Pietrasanta non è andata oltre a una quindicesima posizione a Maasmechelen. L’obiettivo in casa è quello di centrare una top 10 che avrebbe sapore di salto di qualità.

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi