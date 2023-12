Ciclocross, Puck Pieterse si impone ad Hulst su Alvarado e Brand, quinta Sara Casasola

La gara più bella della stagione ad Hulst. Il quartultimo appuntamento di Coppa del Mondo femminile di ciclocross è appassionante, con la vittoria di Puck Pieterse in volata su Ceylin Del Carmen Alvarado, che ha provato una furiosa rimonta nell’ultimo giro e mezzo. Il dominio olandese viene completato dal terzo posto di Lucinda Brand e dalla quarta piazza di Fem Van Empel, che per la prima volta in stagione non sale sul podio.

Pieterse prova a fare immediatamente gara di testa, approfittando della buonissima partenza di Marie Schreiber e delle brutte partenze di Alvarado e Van Empel, con la campionessa iridata che però rimonta e si mette immediatamente in scia di Lucinda Brand. Ma da dietro arriva nuovamente Alvarado che si riaccoda alle connazionali nella lotta al secondo posto, mentre Puck Pieterse rimane in vetta da sola.

Alle sue spalle però rimangono in due: in un tratto di discesa al terzo giro Van Empel incoccia su Brand e perde una quindicina di secondi vitali. Sembra tutto comodo per Puck Pieterse, ma nel sesto giro inizia a finire le energie, mentre Alvarado va in progressione e si ricuce a lei: si decide tutto nelle tavole finali, con Pieterse che decide di rimanere in sella e guadagna quei secondi che le permettono di tagliare il traguardo a braccia alzate, mentre Brand vince la volata per il terzo posto su una rientrante Van Empel. Alvarado rimane in vetta alla generale, con 75 punti di vantaggio su Brand e 92 su Pieterse.

Ottimo quinto posto per Sara Casasola: gara in cui riesce piano piano a rimontare e a vincere la volatina per il piazzamento su Leonie Bentveld, arrivando a 1’58” dalla vincitrice. Al momento, oltre le olandesi, c’è lei in primissima fila, per lei è la terza top 5 stagionale.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla

