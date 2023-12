Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Sapevo di stare bene. Occhio a van Aert, sappiamo di cos’è capace”

Ennesima prova di forza per Mathieu van der Poel che al momento non ha rivali nel ciclocross. Il neerlandese ha dominato la tappa di Coppa del Mondo ad Anversa, nonostante un problema in partenza, battendo nettamente l’avversario di lusso Wout van Aert.

Le parole all’arrivo: “In partenza ho commesso un errore, sbagliando a nel chiudere il pedale. A quel punto sono rimasto chiuso nel caos del gruppo e mi è servito tempo per rientrare nelle posizioni di testa. Tuttavia, sentivo di stare bene, quindi non sono andato nel panico. Ho preferito prendermi il tempo necessario per rientrare nelle posizioni di testa”.

E ancora: “Per tutto l’anno ho sentito di avere buone gambe, anche su strada. I problemi alla schiena che lo scorso anno mi avevano dato fastidio nel ciclocross vanno molto meglio. Questo mi consente di dare tutto e penso sia questa la differenza principale. Al momento le cose vanno bene, non posso lamentarmi”.

Sulla battaglia con van Aert, ha dichiarato a WielerFlits: “Attenzione, una settimana può fare una grande differenza. Wout è ancora alla ricerca della sua forma migliore nel ciclocross, ma la prossima settimana potrebbe essere improvvisamente pronto. Sappiamo tutti di cosa è capace“.

Foto: Eurosport

