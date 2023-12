Ciclocross, Fem Van Empel sa solo vincere: trionfo in Coppa del Mondo ad Anversa. Quindicesima Sara Casasola

Fem Van Empel sa solo vincere. La campionessa del mondo di ciclocross conferma la sua imbattibilità stagionale: undici gare, undici vittorie. L’ultima arriva in Coppa del Mondo, ad Anversa, in cui si è dimostrata senza mezzi termini la più forte di tutte.

Una gara in cui ha immediatamente fatto capire chi è che comanda. Nemmeno termina il primo giro che l’iridata si mette subito in testa, con la sola Lucinda Brand a tenere il suo passo. L’olandese della Baloise Trek-Lions prova anche timidamente a fare l’andatura tra secondo e terzo giro per fiaccare la resistenza della connazionale, ma senza successo.

Nel quarto giro la otta per la vittoria sembra addirittura aprirsi. Puck Pieterse riesce ad agganciarsi brevemente al duo di testa, mentre Ceylin Del Carmen Alvarado è poco distante, ma sul tratto in sabbia Van Empel mette il turbo e se ne va via, involandosi per un’ultima parte di gara in solitaria: alla fine vince in 52 minuti netti, con 18” di vantaggio su Brand e 55” su Pieterse.

Alvarado è quarta e limita dunque i danni in classifica generale, salendo a 257 punti, 67 in più rispetto a Lucinda Brand e ampliando il margine su Manon Bakker, solo undicesima. Sara Casasola è la migliore delle azzurre, quindicesima a 3’07”.

Foto: Eurosport

