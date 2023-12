Ciclismo, tutti i corridori italiani nelle squadre World Tour del 2024. Sette le novità

Poco più di un mese e si ripartirà con una nuova stagione entusiasmante. Il ciclismo su strada è fermo da metà ottobre, avrà ancora un piccolo periodo di stop per allacciare le cinture e poi si entrerà nuovamente in un calendario intensissimo.

In casa Italia la speranza è quella di migliorare le performance non del tutto eccezionali della passata stagione: a livello World Tour saranno sette i nuovi ingressi azzurri. Partiamo dagli esperti Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato, reduci dall’esperienza alla Eolo-Kometa e pronti al salto di qualità. Poi Luca Vergallito, noto per il suo arrivo da Zwift, che è riuscito a convincere la Alpecin-Deceuninck a concedergli un contratto con la prima squadra, e quattro arrivi dalla categoria inferiore: Alerto Bruttomesso, Davide De Pretto, Francesco Busatto e Manlio Moro.

Si riparte ovviamente dalle certezze: Filippo Ganna su tutti, la star di questo movimento, ma anche Andrea Bagioli che dopo il secondo posto al Lombardia è pronto a spiccare il volo con la nuova squadra. Poi Damiano Caruso, Andrea Tiberi e Giulio Ciccone, oltre al campione tricolore Simone Velasco.

TUTTI GLI ITALIANI NEL WORLD TOUR 2024

Corridore Squadra 1 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 2 CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck 3 VERGALLITO Luca Alpecin-Deceuninck 4 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 5 ALBANESE Vincenzo Arkéa – B&B Hotels 6 MOZZATO Luca Arkéa – B&B Hotels 7 OLDANI Stefano Cofidis 8 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 9 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 10 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 11 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 12 COVI Alessandro UAE Team Emirates 13 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates 14 ULISSI Diego UAE Team Emirates 15 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 16 CONSONNI Simone Lidl – Trek 17 FELLINE Fabio Lidl – Trek 18 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 19 MILAN Jonathan Lidl – Trek 20 CATALDO Dario Lidl – Trek 21 CICCONE Giulio Lidl – Trek 22 MASNADA Fausto Soudal – Quick Step 23 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step 24 MOSCON Gianni Soudal – Quick Step 25 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 26 MILESI Lorenzo Team dsm-firmenich PostNL 27 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 28 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 29 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 30 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 31 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 32 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team 33 GAZZOLI Michele Astana Qazaqstan Team 34 SOBRERO Matteo BORA – hansgrohe 35 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers 36 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 37 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 38 PETILLI Simone Intermarché – Circus – Wanty 39 ROTA Lorenzo Intermarché – Circus – Wanty 40 BUSATTO Francesco Intermarché – Circus – Wanty 41 COLLEONI Kevin Intermarché – Circus – Wanty 42 MORO Manlio Movistar Team 43 FORMOLO Davide Movistar Team 44 CIMOLAI Davide Movistar Team 45 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 46 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 47 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 48 BURATTI Nicolò Bahrain – Victorious 49 BRUTTOMESSO Alberto Bahrain – Victorious 50 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 51 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 52 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost

LE NOVITÀ ITALIANE NEL WORLD TOUR 2024

Corridore Squadra BRUTTOMESSO Alberto Bahrain – Victorious DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla MORO Manlio Movistar Team BUSATTO Francesco Intermarché – Circus – Wanty VERGALLITO Luca Alpecin-Deceuninck FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team ALBANESE Vincenzo Arkéa – B&B Hotels

Foto: Pier Colombo