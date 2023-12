Ciclismo: il calendario del 2024 per Tadej Pogacar. Giro, Tour, Mondiali e Olimpiadi per lo sloveno

Tifosi del Bel Paese in delirio: Tadej Pogacar ha annunciato che sarà al via della prossima edizione del Giro d’Italia. Un 2024 intensissimo quello dello sloveno che però non ha voluto dir di no alla chiamata di Mauro Vegni: obiettivo la doppietta con il Tour de France, che manca ormai dal lontano 1998 a firma di Marco Pantani.

La prossima stagione il capitano della UAE Emirates la inizierà in Portogallo: due le corse già annunciate al quale sarà presente, la nuova Figueira Champions Classic e poi la Volta ao Algarve em Bicicleta.

In dubbio poi in primavera se per preparare le classiche ci sarà spazio per la Parigi-Nizza o la Tirreno-Adriatico. Di certa c’è la presenza alla Milano-Sanremo per poi virare verso il Belgio con Giro delle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi.

A maggio il Giro, a luglio il Tour, poi Olimpiadi e Mondiali: un programma veramente da fuoriclasse.

