Ciclismo, Cian Uijtdebroeks al centro del mercato: la Visma lo annuncia, la Bora-Hansgrohe non ci sta, gli agenti la smentiscono

Cian Uijtdebroeks è al centro di una saga di ciclomercato scoppiata ieri pomeriggio ma che si sta rivelando intricatissima. Il talentissimo belga, messosi in luce durante l’ultimo Vuelta a España in cui si è piazzato all’ottavo posto in maglia Bora-Hansgrohe, è uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale e nella giornata di ieri ha visto il suo nome rimbalzare da una parte all’altra come una pallina da flipper.

Tutto parte da ieri mattina con la Visma-Lease a Bike, nuovo nome di quella che fino a poco tempo fa era conosciuta come Jumbo-Visma, che annuncia un accordo con il corridore fino al 2027 a partire da gennaio. Un contratto quadriennale che lascia intendere come la squadra olandese voglia puntare su di lui nelle corse che non si chiamano Tour de France, terreno di caccia di Jonas Vingegaard.

Ma la Bora-Hansgrohe fa orecchie da mercante. La squadra tedesca, capitanata da Ralph Denk, ha fatto sapere di avere ancora un contratto con il ciclista fino a fine dicembre 2024, confermandolo tra le proprie fila. Nel mezzo ci si butta anche la società procuratrice di Uijtdebroeks, la A&J Allsports dei fratelli Carera, che ha parlato di una rescissione contrattuale con il team tedesco risalente allo scorso primo dicembre e con il ciclista che avrebbe fatto partire delle azioni legali.

Il belga aveva dato segni di insofferenza durante le ultime settimane di stagione, e sicuramente non avrebbe ben digerito l’arrivo di Primoz Roglic in Bora-Hansgrohe, con la possibilità di non potersi giocare le proprie carte nelle corse che contano. Cosa che potrà garantirgli, in più di qualche interessante corsa, la Visma-Lease a Bike.

