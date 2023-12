Calendario sport invernali oggi: orari 28 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 28 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Bormio e il gigante femminile a Lienz: l’Italia sogna in grande con Dominik Paris sulla pista Stelvio, con Federica Brignone e Marta Bassino in terra austriaca. Da non perdere l’inizio della Tournée dei Quattro Trampolini, con le qualificazioni a Oberstdorf, mentre il biathlon propone l’ormai consueto World Team Challenge e Gelsenkirchen.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (giovedì 28 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Giovedì 28 dicembre

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Lienz, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Bormio (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Lienz, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS137 maschile a Oberstdorf, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.15 BIATHLON – World Team Challenge a Gelsenkirchen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

