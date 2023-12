Calendario sci alpino, orari Val Gardena, Alta Badia e Val d’Isere: programma, tv, streaming, gare 14-18 dicembre

Il maltempo non dà un attimo di tregua, ma dopo una domenica 10 dicembre passata senza sci è già tempo di pensare ad una settimana assai intensa per la Coppa del Mondo 2023-2024. I maschi iniziano il tourbillon di gare italiane con il trittico di velocità da venerdì a sabato in Val Gardena, seguito subito dopo dalla doppietta del gigante in Alta Badia. Ancora velocità per le ragazze, con la Val d’Isére (Francia) che torna protagonista dopo un anno di assenza a livello femminile.

Gli uomini jet scalpitano e non vedono l’ora di iniziare la propria stagione in Val Gardena. Fino ad adesso a livello generale nel Circo Bianco maschile si sono disputate due sole gare: lo slalom di Gurgl e il gigante di Val d’Isére. Tutto il resto è stato reso impossibile da condizioni metereologiche avverse. Il programma questa settimana inizia già martedì, con la prima prova cronometrata seguita il giorno dopo dal secondo training. Giovedì è già tempo di gare sulla Saslong (11.45), con una discesa piazzata al posto di una delle due annullate a Zermatt/Cervinia. Sempre allo stesso orario venerdì andrà in scena il superG. mentre sabato spazio per la seconda gara nella disciplina regina. Non c’è un attimo di pausa, ci si sposta nella vicina Alta Badia per due gare in gigante: domenica e lunedì (10.00 prima manche, seconda 13.30) sulla Gran Risa lo spettacolo è assicurato.

A livello femminile la situazione di gare disputate è leggermente migliore, ma comunque le gare di velocità sono state falcidiate dal meteo. Il superG di ieri è la terza competizione su cinque che salta, con la speranza che si possa disputare un intero weekend questo fine settimana in terra transalpina. Val d’Isére che torna in calendario per le ragazze, con una discesa il sabato alle 10.30 e un superG il giorno dopo alle 11.00. Il tutto anticipato da due prove cronometrate messe in calendario giovedì e venerdì. Si va su una pista assai gradita da Sofia Goggia, che per la prima volta dopo tempo immemore gareggerà senza il pettorale rosso nella sua disciplina prediletta, ma con tutte le intenzioni di andare a riprenderselo immediatamente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare del weekend valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Ci si snoda tra Italia, con la velocità in Val Gardena e i giganti in Alata Badia, e Francia, con le donne jet impegnate in Val d’Isère. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue, Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Martedì 12 dicembre

Orario da definire Primo training discesa maschile Val Gardena (Italia)

Mercoledì 13 dicembre

Orario da definire Secondo training discesa maschile Val Gardena (Italia)

Giovedì 14 dicembre

Orario da definire Primo training discesa femminile Val d’Isère (Francia)

Ore 11.45 Discesa libera maschile Val Gardena (Italia) – RECUPERO CANCELLAZIONE ZERMATT/CERVINIA

Venerdì 15 dicembre

Orario da definire Secondo training discesa femminile Val d’Isère (Francia)

Ore 11.45 SuperG maschile Val Gardena (Italia)

Sabato 16 dicembre

Ore 10.30 Discesa libera femminile Val d’Isère (Francia)

Ore 11.45 Discesa libera maschile Val Gardena (Italia)

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Ore 11.00 SuperG femminile Val d’Isère (Francia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Lunedì 18 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

