Calendario sci alpino, orari St. Moritz e Val d’Isere: programma, tv, streaming, gare 8-10 dicembre

Passato un weekend in cui solo le ragazze hanno gareggiato per le biffe del tempo a Beaver Creek entriamo in una settimana ricca di impegni per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Meteo permettendo, ormai frase da inserire come tassa d’obbligo, dovremmo assistere, finalmente, alle prime gare di velocità in quanto il settore femminile sarà di scena a St. Moritz (Svizzera) per due super-g intervallati da una discesa libera. Maschi che invece vanno in Francia per il classico fine settimana dedicato alle discipline tecniche in Val d’Isère (Francia).

Arriveremo alla mattina dell’otto dicembre e il contatore delle gare di velocità del Circo Bianco sarà ancora fermo a 0. Tendenza che deve assolutamente essere invertita, così sperano tutti gli appassionati e le ragazze che saranno di scena a St. Moritz, splendida località svizzera in Alta Engadina. Scalpita Sofia Goggia, che dopo l’ottimo inizio di stagione in gigante non vede l’ora di mettere ai piedi gli sci lunghi, mentre grande attesa per la padrona di casa Lara Gut-Behrami che in questo weekend testerà le sue velleità di Sfera di Cristallo, Mikaela Shiffrin e Federica Brignone permettendo. Si inizia mercoledì 6 con la prima prova cronometrata di discesa, seguita il giorno dopo dal secondo training. Venerdì 8 ci sarà il primo super-g in calendario che scatterà alle 10.30, sabato 9 allo stesso orario avremo la discesa libera e si chiuderà domenica 10 sempre alle 10.30 con un altro super-g.

Settore maschile che arriva al test sulla Face de Bellevarde con appena una gara disputata in stagione, in un calendario finora flagellato dalle cancellazioni causa un meteo assai poco clemente. I velocisti devono ancora iniziare la loro stagione, appuntamento a questo punto in Val Gardena, mentre questo fine settimana protagonisti in Val d’Isere (Francia) saranno gli specialisti delle discipline tecniche. In archivio per il massimo circuito c’è il solo slalom di Gurgl (Austria), quindi sabato 9 avverrà il debutto del gigante: prima manche prevista alle 9.30, seconda con l’inversione dei primi 30 alle 13.00. Non vedono l’ora di gareggiare Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, in attesa di capire se ci sarà il dominio anche quest’anno di Marco Odermatt. Domenica spazio allo slalom, con la prima parte di gara prevista sempre alle 9.30 mentre la seconda manche scatterà alle 12.30; in casa Italia si attendono risposte da Alex Vinatzer.

Si torna in Europa con la Coppa del Mondo di sci alpino e le gare che si snodano tra St. Moritz (Svizzera) e Val d’Isère (Francia) saranno trasmesse in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD. In streaming si potranno seguire tutte le competizioni su NOW, DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. Mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale di ogni prova e ogni gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Mercoledì 6 dicembre

Orario da definire Primo training discesa femminile St. Moritz

Giovedì 7 dicembre

Orario da definire Secondo training discesa femminile St. Moritz

Venerdì 8 dicembre

Ore 10.30 Super-g femminile St. Moritz

Sabato 9 dicembre

Ore 9.30 Prima manche gigante maschile Val d’Isère

Ore 10.30 Discesa libera femminile St. Moritz

Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile Val d’Isère

Domenica 10 dicembre

Ore 9.30 Prima manche slalom maschile Val d’Isère

Ore 10.30 Super-g femminile St. Moritz

Ore 12.30 Seconda manche slalom maschile Val d’Isère

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse