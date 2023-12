Calendario NASCAR 2024: programma, orari, tutti i GP, guida tv

Si avvicina la Daytona 500, tradizionale evento inaugurale della NASCAR Cup Series. Come accade da anni anche nel 2024 il campionato verrà proposto in trentasei competizioni, ventisei valide per la regular season che per la prima volta nella storia si concluderà nello Stato del South Carolina nel leggendario Darlington Raceway. Sono diverse le novità in vista della prossima annata della nota categoria americana che lo scorso novembre è stata siglata da Ryan Blaney (Penske Ford #12). L’alfiere del ‘Capitano’ è determinato a rifarsi dopo aver messo tutti in riga durante l’ultimo ‘Championship 4’ nella scenografica location di Phoenix. L’Arizona sarà nuovamente decisiva anche nel 2024, Avondale ospiterà ancora una volta la finalissima che come prescrive il regolamento assegnerà il titolo. Da segnalare l’inserimento di Atlanta e Watkins Glen nelle dieci tappe dei Playoffs, entrambi presenti nel ‘Round of 16’ insieme alla confermata ‘Elimination Race’ di Bristol. MolaTV garantirà la diretta streaming di tutte le prove della NASCAR Cup Series 2024 con il commento in italiano. La piattaforma online conferma il proprio impegno sul nostro territorio dopo quanto accaduto negli ultimi due anni. Ricordiamo, invece, che non è più possibile sottoscrivere l’abbonamento su NASCAR Track Pass.

CALENDARIO NASCARA CUP SERIES 2024

Clash (L.A. Memorial Coliseum) – 4 febbraio

Duel at Daytona – 15 febbraio

All-Star Race (North Wilkesboro) – 19 maggio

Daytona 500 – 18 febbraio

Atlanta Motor Speedway – 25 febbraio

Las Vegas Motor Speedway – 3 marzo

Phoenix Raceway- 10 marzo

Bristol Motor Speedway – 17 marzo

Circuit Of The Americas – 24 marzo

Richmond Raceway – 31 marzo

Martinsville Speedway – 7 aprile

Texas Motor Speedway – 14 aprile

Talladega Superspeedway – 21 aprile

Dover Motor Speedway – 28 aprile

Kansas Speedeway – 5 maggio

Darlington Raceway – 12 maggio

Charlotte Motor Speedway – 26 maggio

World Wide Technology Raceway – 2 giugno

Sonoma Raceway- 9 giugno

Iowa Speedway- 16 giugno

New Hampshire Motor Speedway – 23 giugno

Nashville Speedway – 30 giugno

Chicago Street Circuit – 7 luglio

Pocono Raceway- 14 luglio

Indianapolis Motor Speedway – 21 luglio

Richmond Raceway- 11 agosto

Michican International Speedway- 18 agosto

Daytona International Speedway- 24 agosto

Darligton Raceway – 1 settembre (regular season finale)

NASCAR Playoffs

Atlanta Motor Speedway – 8 settembre Round of 16)

Watkins Glen International – 15 settembre (Round of 16)

Bristol Motor Speedway – 21 settembre (Elimination Race – Round of 16)

Kansas Speedway – 29 settembre (Round of 12)

Talladega Superspeedway – 6 ottobre (Round of 12)

Charlotte Motor Speedway Roval – 13 ottobre (Elimination Race – Round of 12)

Las Vegas Motor Speedway – 20 ottobre (Round of 8)

Homestead-Miami Speedway- 27 ottobre (Round of 8)

Martinsville Speedway – 3 novembre (Elimination Race – Round of 8)

Phoenix Raceway – 10 novembre (Championship 4)

NASCARA CUP SERIES 2024 IN TV

Nel nostro paese la NASCAR Cup Series verrà diffusa in streaming sulla piattaforma MolaTV con il commento in italiano.

