Calendario Mondiale Superbike 2024: programma, orari, tutti i GP, guida tv

Poco meno di due mesi al via del Mondiale Superbike 2024, che comincerà ufficialmente il weekend 23-25 febbraio a Phillip Island con il Gran Premio d’Australia. Il calendario prevede complessivamente dodici round, di cui ben due sul suolo italiano e addirittura undici in Europa (di fatto dopo l’opening aussie si resterà sempre nel Vecchio Continente).

I due appuntamenti azzurri si terranno a Misano il 14-16 giugno e (per la prima volta) a Cremona il 20-22 settembre, mentre il gran finale si disputerà nuovamente a Jerez de la Frontera l’11-13 ottobre. Alvaro Bautista è il favorito d’obbligo per conquistare il terzo titolo consecutivo con la Ducati, ma dovrà fare i conti in primis con la BMW di Toprak Razgatlioglu e con la Yamaha di Jonathan Rea.

Diverse novità anche tra i piloti nostrani, con il rookie Nicolò Bulega in Ducati Aruba ed il ritorno in gara di Andrea Iannone dopo la lunga squalifica per doping. Il Mondiale Superbike 2024 verrà trasmesso in esclusiva in Italia in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now, inoltre le sessioni più importanti saranno visibili anche in chiaro (in differita o in diretta) su TV8.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2024

23-25 febbraio Phillip Island (Australia)

22-24 marzo Barcellona (Spagna)

19-21 aprile Assen (Olanda)

14-16 giugno Misano (Italia)

12-14 luglio Donington (Gran Bretagna)

19-21 luglio Most (Repubblica Ceca)

9-11 agosto Portimao (Portogallo)

23-25 agosto Balaton Park Circuit (Ungheria)

6-8 settembre Magny-Cours (Francia)

20-22 settembre Cremona Circuit (Italia)

27-29 settembre Aragon (Spagna)

11-13 ottobre Jerez (Spagna)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Superbike su OA Sport...