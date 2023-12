Calendario ginnastica artistica 2024: le date, il programma, Europei a Rimini e le Olimpiadi

Il calendario 2024 della ginnastica artistica si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024, che per questo sport andranno in scena dal 27 luglio al 5 agosto. Nell’anno che prevede la rassegna a cinque cerchi non si disputano ai Mondiali (fece eccezione il 2021 a causa della precedente pandemia).

L’altra manifestazione di rilievo si disputerà a Rimini. Gli Europei torneranno in Italia, appuntamento nella località romagnola in due distinte finestre primaverili: prima gli uomini (dal 24 al 28 aprile), poi le donne (dal 2 al 5 maggio). Da seguire come sempre tutte le gare italiane, a cominciare dalle quattro tappe di Serie A: 2-3 febbraio a Montichiari, 23-24 febbraio ad Ancona, 6-7 aprile a Ravenna e la Final Six che assegnerà gli scudetti il 25-26 maggio a Firenze.

I Campionati Italiani Assoluti, invece, andranno in scena a Cuneo dal 3 al 7 luglio, dunque alla vigilia delle Olimpiadi. Imperdibile il Trofeo di Jesolo nel weekend del 20-21 aprile, dove l’Italia femminile incrocerà USA e Brasile in una kermesse di altissimo spessore tecnico che precederà gli Europei e che farà da preludio allo scontro che ammireremo ai Giochi Olimpici.

Sul fronte internazionale ci saranno diverse tappe di Coppa del Mondo di specialità e di World Challenge Cup. Di seguito il calendario completo 2024 di ginnastica artistica, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali più importanti.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA 2024

2-3 febbraio Serie A, a Montichiari (Italia)

15-18 febbraio Coppa del Mondo, a Il Cairo (Egitto)

22-25 febbraio Coppa del Mondo, a Cottbus (Germania)

23-24 febbraio Serie A, ad Ancona (Italia)

7-10 marzo Coppa del Mondo, a Baku (Azerbaijan)

29-31 marzo World Challenge Cup, ad Antalya (Turchia)

4-7 aprile World Challenge Cup, a Osijek (Croazia)

6-7 aprile Serie A, a Ravenna (Italia)

17-20 aprile Coppa del Mondo, a Doha (Qatar)

20-21 aprile Trofeo di Jesolo, a Jesolo (Italia)

24-28 aprile Europei maschili, a Rimini (Italia)

2-5 maggio Europei femminili, a Rimini (Italia)

23-26 maggio World Challenge Cup, a Varna (Bulgaria)

25-26 maggio Serie A: Finale Scudetto, a Firenze (Italia)

30 maggio-2 giugno World Challenge Cup, a Koper (Slovenia)

3-7 luglio Campionati Italiani Assoluti, a Cuneo (Italia)

27 luglio-5 agosto Olimpiadi, a Parigi (Francia)

4-6 ottobre World Challenge Cup, a Szombathely (Ungheria)

Foto: Lapresse

