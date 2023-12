Calendario canottaggio 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Anche il 2024 del canottaggio, inevitabilmente, sarà influenzato dalle Olimpiadi di Parigi, con le gare in programma dal 27 luglio al 4 agosto: dal 25 al 28 aprile, in concomitanza con gli Europei senior, si terrà la Qualificazione olimpica e paralimpica su base europea a Szeged (Ungheria), mentre dal 19 al 26 maggio, in occasione della Coppa del Mondo, si disputerà la Qualificazione olimpica e paralimpica su base mondiale a Lucerna (Svizzera).

La stagione si aprirà, come da tradizione, col Memorial Paolo D’Aloja, in programma a Piediluco (Italia) dal 22 al 24 marzo, mentre dal 12 al 14 aprile inizierà la Coppa del Mondo con la tappa di Varese (Italia). Poznan (Polonia) ospiterà invece l’ultima tappa della Coppa del Mondo dal 14 al 16 giugno. Sempre in Polonia, ma a Danzica, dal 20 al 23 giugno, si terranno gli Europei di beach sprint, disciplina che sarà olimpica a Los Angeles 2028.

Dopo i Giochi di Parigi, dal 18 al 25 agosto sarà la volta dei Mondiali per le specialità non olimpiche e per le specialità non paralimpiche, che si terranno a St. Catharines, in Canada, mentre dal 30 agosto all’1 settembre sono in programma le Paralimpiadi di Parigi, infine dal 13 al 15 settembre andranno in scena i Mondiali beach sprint a Genova (Italia). Delineati tutti gli appuntamenti della categoria senior, restano da ufficializzare gli eventi per Under 19 ed Under 23.

CALENDARIO CANOTTAGGIO 2024

22-24 marzo Memorial Paolo D’Aloja – Piediluco (Italia)

12-14 aprile Coppa del Mondo – Varese (Italia)

25-28 aprile Europei senior / Qualificazione olimpica e paralimpica su base europea – Szeged (Ungheria)

19-26 maggio Coppa del Mondo / Qualificazione olimpica e paralimpica su base mondiale – Lucerna (Svizzera)

14-16 giugno Coppa del Mondo – Poznan (Polonia)

20-23 giugno Europei beach sprint – Danzica (Polonia)

27 luglio-04 agosto Olimpiadi Parigi 2024 – Vaires sur Marne (Francia)

18-25 agosto Mondiali specialità non olimpiche / Mondiali specialità non paralimpiche – St. Catharines (Canada)

30 agosto-1 settembre Paralimpiadi Parigi 2024 – Vaires sur Marne (Francia)

13-15 settembre Mondiali beach sprint – Genova (Italia)

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo

