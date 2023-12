Calendario canoa velocità 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Anche il 2024 della canoa velocità, inevitabilmente, sarà influenzato dalle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 6 all’11 agosto: l’ultima occasione per centrare la qualificazione ai Giochi è rappresentata dalla manifestazione prevista a Szeged, in Ungheria, dall’8 al 12 maggio, valida come tappa di Coppa del Mondo come Qualificazione olimpica su base europea e come Mondiali di paracanoa.

Sempre a maggio, ma dal 24 al 26, seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo a Poznan (Polonia), poi si farà ritorno a Szeged, in Ungheria, dal 13 al 16 giugno, per Europei senior ed Europei di paracanoa. Gli Europei J/U23 si disputeranno a Bratislava (Slovacchia) dal 27 al 30 giugno, mentre i Mondiali J/U23, invece, si disputeranno dal 17 al 21 luglio a Plovdiv (Bulgaria).

Dopo i Giochi Olimpici, infine, dal 23 al 25 agosto sarà la volta dei Mondiali per le specialità non olimpiche, che si disputeranno a Samarcanda (Uzbekistan), mentre la stagione si concluderà con le Paralimpiadi, in programma a Parigi (Francia) dal 28 agosto all’8 settembre.

CALENDARIO CANOA VELOCITA’ 2024

08-12 maggio Coppa del Mondo / Qualificazione olimpica su base europea / Mondiali paracanoa – Szeged (Ungheria)

24-26 maggio Coppa del Mondo – Poznan (Polonia)

13-16 giugno Europei senior / Europei paracanoa – Szeged (Ungheria)

27-30 giugno Europei J/U23 – Bratislava (Slovacchia)

17-21 luglio Mondiali J/U23 – Plovdiv (Bulgaria)

06-11 agosto Olimpiadi Parigi 2024 – Vaires sur Marne (Francia)

23-25 agosto Mondiali specialità non olimpiche – Samarcanda (Uzbekistan)

28 agosto-08 settembre Paralimpiadi Parigi 2024 – Vaires sur Marne (Francia)

