Calendario beach volley 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il clou del 2024 come per ogni disciplina olimpica saranno i Giochi di Parigi a cavallo tra luglio e agosto. La data da segnare sul calendario è quella del 10 giugno, quando sarà scattata la fotografia ai ranking olimpici e le prime 17 coppie per genere (con un massimo di due per nazione ed escluse le campioni del mondo in carica) saranno qualificate per Parigi 2024. La FIVB ha reso noto il calendario provvisorio (con tutti i tornei principali però) del 2024 del Volleyball World Beach Volley Tour.

Si parte da dove si è concluso il circuito mondiale 2023, da Doha e dal Qatar con un torneo Elite 16, si chiude con il Challenge di Nuvali nelle Filippine l’1 dicembre, torneo che anticipa le Finals ancora in programma a Doha dal 5 all’8 dicembre. Questo il programma completo dei tornei fin qui inseriti in calendario.

Elite 16: 5-9 marzo Doha (Qatar), 17-21 aprile Tepic (Messico), 22-26 marzo Espinho (Portogallo), 5-9 giugno: Ostrava (Repubblica Ceca), 3-7 luglio: Gstaad (Svizzera), 10-14 luglio: Vienna (Austria), 21-25 agosto: Amburgo (Germania), 28 agosto-1 settembre: Montreal (Canada).

Challenge: 20-24 marzo: Recife (Brasile), 27-31 marzo: Saquarema (Brasile), 10-14 aprile: Guadalajara (Messico), 24-28 aprile: Xiamen (Cina), 29 maggio-2 giugno: Stare Jablonki (Polonia), 17-20 ottobre: Joao Pessoa (Brasile), 21-24 novembre: India (sede da definire), 28 novembre-1 dicembre: Nuvali (Filippine).

Futures: 28 febbraio-3 marzo: Mollymook (Australia), 7-10 marzo: Manganui (Nuova Zelanda), 20-24 marzo: Coolangatta (Australia), 2-6 aprile maschile, 9-13 aprile femminile: Tahiti (Francia), 9-12 maggio: Pingtan (Cina), 16-19 maggio Qingshan (Cina), 21-25 agosto: Halifax (Canada), 5-9 settembre: Qidong (Cina), 12-15 settembre: Qingdao(Cina), 19-22 dicembre: Negombo (Sri Lanka). Finals: Doha (Qatar): 5-8 dicembre.

Dal 12 al 18 agosto in Olanda si disputeranno gli Europei. L’Europeo Under 18 sarà in programma a Kachreti dall’11 al 14 luglio, l’Europeo Under 20 si disputerà a Myslowice in Polonia dal 25 al 28 luglio e l’Europeo Under 22 si disputerà ad Izmir in Turchia dal 6 al 9 giugno.

Foto Fivb

