Calcio femminile, la Roma lotta ma non basta in Champions League: vince il PSG per 2-1

Niente da fare per la Roma nella terza giornata della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2023/2024. Allo stade Municipal Georges Lefevre, le ragazze di Alessandro Spugna lottano per tutta la partita contro il Paris Saint-Germain, ma alla fine sono costrette ad arrendersi per 2-1. Di Grace Geyoro al 45′ e Marie-Antoinette Katoto al 46′ le decisive reti della compagine transalpina, mentre alla Roma non basta il gol di Valentina Giacinti al 58′, dopo il rigore sbagliato da Manuela Giugliano al 54′. In seguito a questo risultato, il PSG sale 3 punti in classifica e si porta a -1 dalle giallorosse (da ricordare che settimana prossima ci sarà Roma-PSG), ora seconde insieme all’Ajax a un punto di distanza dal Bayern Monaco.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La squadra di Alessandro Spugna scende sul terreno di gioco con un 4-3-3 con Ceasar in porta, Aigbogun, Minami, Linari e Di Guglielmo in difesa, Giugliano, Kumagai e Feiersinger a centrocampo e con il trio offensivo formato, da destra a sinistra, dalla rientrante Viens insieme a Giacinti e Haavi. Dall’altra parte Jocelyn Precheur mette in campo la sua squadra con lo stesso modulo delle avversarie, con il tridente offensivo composto da Martens, Katoto e l’ex Inter Chawinga.

La partita inizia con equilibrio e per i primi 10′ non ci sono azioni degne di nota. Poi cominciano ad arrivare le occasioni: al 13′ Giugliano impensierisce Kledrzynek e subito dopo il PSG risponde con i tiri di Martens, Hunt e Katoto, tutti e tre parati da un’attentissima Ceasar. Con il passare dei minuti la squadra di casa alza via via sempre più il baricentro e inizia a mettere all’angolo la Roma. Al 41′ arriva la prima svolta della partita: Aigbogun commette fallo su Kakot e l’arbitro assegna il rigore per la compagine francese. Sul dischetto si presenta Geyoro, che spiazza Ceasar e porta le compagne in vantaggio appena prima dell’intervallo.

Caricata dal vantaggio, la squadra di Precheur comincia alla grande il secondo parziale e trova subito il raddoppio: Geyoro scatta sulla destra e serve in mezzo Katoto, che da pochi passi supera Ceasar per il 2-0 del PSG. Per la Roma è un brutto colpo, ma le giallorosse non hanno nessuna intenzione di mollare e iniziano a spingere con decisione per riaprire la partita. Il cambio di ritmo dà i suoi frutti, visto che al 53′ arriva il rigore per la squadra italiana per un fallo di mano (dubbio) di Hunt: dagli 11 metri va Giugliano, che si fa però ipnotizzare Kledrzynek.

Il risultato rimane dunque sul 2-0, ma ancora per poco: al 58′ infatti la stessa Giugliano serve splendidamente Giacinti in profondità e l’attaccante giallorossa non sbaglia, portando le compagne sul 2-1. Il gol dà nuova linfa alla Roma, che poi continua ad attaccare alla ricerca del pareggio, anche grazie alle nuove entrate Greggi e Serturini. La rete del 2-2 però purtroppo non arriva, nonostante le diverse occasioni, e al 90+6′ l’arbitro pone fine alle speranze delle giallorosse, che escono dunque dal campo sconfitte per 2-1.

Foto: LaPresse