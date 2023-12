Calcio a 5: i convocati dell’Italia per le sfide finali di qualificazione ai Mondiali 2024

Per Massimiliano Bellarte, il dado è tratto. L’allenatore della nazionale italiana maschile di calcio a 5 ha infatti reso noto l’elenco dei convocati in vista del doppio impegno finale nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2024.

Due, come detto, le partite in agenda: venerdì 15 dicembre a Lubiana contro la Slovenia (ore 18.30), in un match pesantissimo perché potrebbe orientare o riaprire i discorsi legati al secondo posto nel Gruppo D dell’Elite Round (anche in ottica playoff), e poi mercoledì 20 dicembre a Faenza contro la Spagna (ore 18.30), in una contesa importante per definire poi la posizione finale degli azzurri nella pool e capire quali saranno i margini di accesso ai Mondiali 2024.

Sono 18 i convocati: 3 portieri e 15 giocatori di movimento, fra cui spiccano i nomi di capitan Carmelo Musumeci, Fabricio Calderolli, Gabriel Motta, Alex Merlim e Antonio Isgrò; senza dimenticare i ritorni di Francesco Liberti, Michele Podda e Mattia Raguso, a cui aggiungere Giovanni Pulvirenti.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori scelti, la composizione dello staff e la situazione del girone dell’Italia. Va ricordato che la prima classificata di ogni singolo raggruppamento accede direttamente ai Mondiali, mentre le migliori quattro seconde si incrociano per i playoff, che mettono in palio due posti verso il torneo iridato.

Portieri: Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate)

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Enrico Donin (Mantova), Michele Podda (Meta Catania), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Giuliano Fortini (L84), Mattia Raguso (L84), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma)

Staff – Tecnico federale: Massimiliano Bellarte; Capodelegazione: Luca Bergamini; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Dario Pompa; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Videoanalista: Sebastiano Alfio Giuffrida; Medici: Nicola Pucci e Benedetto Carta; Fisioterapisti: Diego Falanga e Claudio Princiotta Spanò; Addetto stampa: Matteo Santi

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2024 – ELITE ROUND

GRUPPO A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

GRUPPO B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

GRUPPO C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

GRUPPO D: Spagna, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Portogallo, Georgia, Armenia, Finlandia

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D

1ª giornata: Repubblica Ceca-Spagna 0-3; Italia-Slovenia 3-1

2ª giornata: Spagna-Italia 1-0; Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3ª giornata: Italia-Repubblica Ceca 6-5; Slovenia-Spagna 1-1

4ª giornata: Spagna-Slovenia 4-0; Repubblica Ceca-Italia 3-3

Classifica

Spagna 10 (d.r. +8)

Italia 7 (d.r. +2)

Slovenia 4 (d.r. -5)

Repubblica Ceca 1 (d.r. -5)

Foto: Divisione Calcio a 5