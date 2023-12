Bob, si chiude la prima parte di stagione con Patrick Baumgartner e Germania grandi protagonisti

Dopo il primo assaggio della stagione è già tempo di vacanze per la Coppa del Mondo di bob 2023-2024. Per il momento sono andate in archivio le tappe di Yanqing (Cina), La Plagne (Francia) e Igls-Innsbruck (Austria) e ora ci attende una lunga pausa che si concluderà nel weekend del 13-14 gennaio con l’appuntamento di Sankt Moritz (Svizzera).

Al netto di tutto questo, cosa ci ha detto la prima parte di stagione? In primo luogo che, specialmente nel comparto maschile, la Germania è pronta nuovamente a dettare legge, mentre l’Italia si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

Nel bob a 2 maschile, come ampiamente previsto, è ripartito il consueto duello tra Johannes Lochner e Francesco Friedrich, con il primo già capace di vincere in due occasioni e portare a +40 punti il suo margine di vantaggio. Ottimo quarto posto per il nostro Patrick Baumgartner che, con 512 punti, non molla la presa da Michael Vogt (terzo con 609) abile a vincere a La Plagne.

Nel bob a 4, nemmeno a dirlo, è di nuovo super-sfida Lochner-Friedrich con il 33enne nativo di Berchtesgaden che in questo caso precede il connazionale per soli 10 punti dopo il successo del 4 volte campione olimpico a La Plagne. Anche in questo caso il nostro Baumgartner è quarto con 674 punti e un secondo posto a Yanqing davvero storico che conferma come il percorso intrapreso sia assolutamente quello giusto.

Passiamo al comparto femminile. Nel bob a 2 è trionfo teutonico. Dopo due prove, infatti, Laura Nolte svetta con 425 punti in classifica generale contro i 420 di Kim Kalicki ed i 401 di Lisa Buckwitz. La nostra Giada Andreutti, invece, al momento è 15a assoluta con 184 punti frutto di un 15° e un 18° posto.

Concludiamo con il monobob. In questo caso la concorrenza è serrata. In vetta alla graduatoria dopo tre appuntamenti vediamo Kaysha Love (vincitrice a La Plagne) con 627 punti ma con appena 9 lunghezze su Lisa Buckwitz che, dopo il passo falso all’esordio, ha centrato due vittorie a Igls. Terza Breeana Walker a -34, quarta Melanie Hasler a -57. Giada Andreutti si posiziona al 14° posto con 280 punti.

Foto: LaPresse

