Biathlon, startlist inseguimento maschile Oestersund 2023: orari, programma, tv, distacchi, italiani in gara

Domenica 3 dicembre (ore 16.00) si disputerà l’inseguimento maschile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. In terra svedese andrà in scena la prima gara dell’anno in questo format che prevede 12,5 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie a terra e due in piedi), con l’obbligo di percorrere un giro di penalità per ogni errore al tiro. Si preannuncia grande spettacolo nella località scandinava.

Il tedesco Philipp Nawrath ha vinto la sprint e scatterà davanti a tutti con un vantaggio di 19 secondi nei confronti del norvegese Tarjei Boe e di 20” sull’altro norvegese Vebjoern Soerum. Lo svedese Seabstian Samuelsson insegue a 27”, poi ci sarà il vuoto prima della partenza dei norvegesi Johannes Dale (a 47”) ed Endre Stroemsheim (a 48”). I nostri Didier Bionaz e Tommaso Giacomel proveranno a risalire dal 13mo posto (a 1’01”) e 14mo posto (a 1’17”), mentre Lukas Hofer è 19mo a 1’37” a due secondi dal norvegese Johannes Boe che cercherà una grande risalita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’inseguimento maschile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INSEGUIMENTO MASCHILE OESTERDUND

Domenica 3 dicembre

Ore 16.00 Inseguimento maschile a Oestersund – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE A OESTERSUND: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE OESTERSUND

1 y NAWRATH Philipp GER 0:00

2 BOE Tarjei NOR 0:19

3 SOERUM Vebjoern NOR 0:20

4 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:27

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:47

6 STROEMSHEIM Endre NOR 0:48

7 CLAUDE Fabien FRA 0:49

8 KUEHN Johannes GER 0:57

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:58

10 DOLL Benedikt GER 0:59

11 PONSILUOMA Martin SWE 0:59

12 STALDER Sebastian SUI 1:00

13 BIONAZ Didier ITA 1:01

14 b GIACOMEL Tommaso ITA 1:17

15 STRELOW Justus GER 1:17

16 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:19

17 GUIGONNAT Antonin FRA 1:35

18 r BOE Johannes Thingnes NOR 1:35

19 HOFER Lukas ITA 1:37

20 LAEGREID Sturla Holm NOR 1:41

21 STROLIA Vytautas LTU 1:42

22 PERROT Eric FRA 1:43

23 MAGAZEEV Pavel MDA 1:46

24 JACQUELIN Emilien FRA 1:50

25 KRCMAR Michal CZE 1:52

26 LEITNER Felix AUT 1:53

27 VIDMAR Anton SLO 1:57

28 LANGER Thierry BEL 1:58

29 CLAUDE Florent BEL 1:58

30 ZOBEL David GER 1:59

31 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:00

32 MAKAROV Maksim MDA 2:03

33 MUKHIN Alexandr KAZ 2:03

34 KOMATZ David AUT 2:03

35 FINELLO Jeremy SUI 2:04

36 EDER Simon AUT 2:06

37 GUNKA Jan POL 2:07

38 DUDCHENKO Anton UKR 2:08

39 PLANKO Lovro SLO 2:09

40 OBERHAUSER Magnus AUT 2:09

41 KARLIK Mikulas CZE 2:09

42 ZENI Elia ITA 2:10

43 ILIEV Vladimir BUL 2:13

44 RUNNALLS Adam CAN 2:19

45 BRANDT Oskar SWE 2:20

46 MARECEK Jonas CZE 2:23

47 ZAHKNA Rene EST 2:29

48 DOHERTY Sean USA 2:31

49 SINAPOV Anton BUL 2:34

50 HARTWEG Niklas SUI 2:34

51 GOW Christian CAN 2:36

52 SEPPALA Tero FIN 2:37

53 TSYMBAL Bogdan UKR 2:39

54 VACLAVIK Adam CZE 2:40

55 STEFANSSON Malte SWE 2:40

56 REES Roman GER 2:45

57 SHAMAEV Dmitrii ROU 2:51

58 BROWN Jake USA 2:57

59 KAUKENAS Tomas LTU 2:57

60 DYUSSENOV Asset KAZ 2:58

Foto: Federico Angiolini