Biathlon, IBU Cup 2023: Horn ed Erdal vincono le sprint odierne di Idre Fjaell. Michela Carrara quinta

Si sono disputate oggi a Idre Fjaell altre due sprint valide per la tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi svedesi, hanno trovato il successo il tedesco Philipp Horn nella 10 km maschile e la norvegese Karoline Erdal nella 7,5 km femminile. Considerando entrambe le gare e focalizzandoci solo sugli italiani, è stata Michela Carrara a trovare il miglior risultato in assoluto con il suo quinto posto.

Nella gara maschile ha potuto esultare Philipp Horn. Il tedesco ha trovato il 10/10 al poligono e, grazie anche a un buonissimo passo sugli sci, ha conquistato la vittoria con il tempo di 26:26.7. Secondo a 17”2 il norvegese Johan-Olav Botn, che ha pagato pesantemente i tre errori al tiro (1+2), mentre ha chiuso terzo a 39”5 il francese Oscar Lombardot (0+0). In casa Italia il migliore è stato Daniele Cappellari, 27° a 2’20” (0+1). Più indietro gli altri: 40° Michele Molinari a 2’44” (1+0), 43° Cedric Christille a 2’57” (1+0), 60° Christoph Pircher a 3’39” (2+2) e 68° Marco Barale a 4’05” (0+1). Non è invece partito David Zingerle.

Tra le donne ha invece vinto, nonostante due errori al tiro (uno per serie), Karoline Erdal. La norvegese ha sfruttato una grande prova sugli sci e ha terminato la gara in 23:14.8, precedendo di 1”7 la tedesca Juliana Fruehwirt (0+0), dunque seconda, e di 13”2 la svedese Anna-Karin Heijdenberg (0+2), terza. Quarta l’altra svedese Ella Halvarsson a 18”7 dalla vetta, mentre ha concluso la prova in quinta posizione l’italiana Michela Carrara a 28”1 (0+2). In top ten poi anche l’altra azzurra Linda Zingerle, settima a 44”9 (0+0), mentre ha chiuso al 23° posto, 1’54” dalla vetta (2+1), Martina Trabucchi. Non sono invece partite Sara e Ilaria Scattolo.

