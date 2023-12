Basket, Luca Banchi: “Vittoria importante per la personalità e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato”

12-5. Si chiude con questo strepitoso bilancio per la Virtus Segafredo Bologna il girone d’andata dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile. L’ultima di queste dodici vittorie è arrivata stasera alla Stark Arena sul temibile campo del Partizan Belgrado in volata con il punteggio di 77-75, dopo aver fatto corsa di testa per quasi tutta la partita.

“Una vittoria importante, un ottimo modo da parte nostra per concludere il girone di andata di Eurolega, proteggere la nostra posizione e dimostrare in un ambiente così speciale contro una squadra così forte, che abbiamo la consistenza per competere. Voglio ringraziare e congratularmi con ogni singolo membro della squadra e dello staff perché stasera siamo stati in testa per la maggior parte della partita nonostante i problemi di falli e gli infortuni di Hackett e Cacok”, dichiara Luca Banchi a fine incontro.

“Abbiamo continuato a giocare insieme per aiutarci l’un l’altro, perché quando affronti il Partizan è una questione di giocare in maniera solida per 40 minuti ed è per questo che la partita è stata decisa alla fine, come ci aspettavamo. Ma la cosa più importante è la personalità che abbiamo dimostrato durante tutta la partita e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato durante tutto il match”, aggiunge il coach delle Vu Nere.

Grande soddisfazione anche per Iffe Lundberg, top scorer dei bianconeri con 16 punti a referto: “È sempre difficile, specie in una atmosfera come questa e un ambiente ostile. Sapevamo che la vittoria ci avrebbe dato grande slancio in classifica, siamo stati concentrati e ci siamo riusciti. Ce l’abbiamo fatta su uno dei campi più difficili d’Europa”.

Prova di grande carattere per Daniel Hackett, che ha messo il suo mattoncino con 10 punti e tanta difesa nonostante un lieve infortunio nel terzo quarto: “Vittoria enorme, sappiamo tutti che giocare in questa arena è difficile, ma siamo rimasti insieme, facendo il nostro piano partita, lo staff ci ha spiegato cosa fare. Siamo stati solidi, e con grande carattere abbiamo ottenuto questa vittoria. La caviglia? Volevo rimanere in campo e portare a casa la vittoria”.

Virtus certa a questo punto di archiviare la prima metà della regular season di Eurolega in seconda posizione solamente alle spalle del Real Madrid. Domani la squadra emiliana potrebbe essere raggiunta dal Barcellona (di scena a Montecarlo), ma resterebbe virtualmente davanti a pari punti grazie al successo casalingo nello scontro diretto dello scorso 6 dicembre.

Foto: Lapresse

