Basket, l’Olimpia Milano in crisi nera va a Monaco di Baviera

Si disputa domani, con palla a due alle 20.30, la sfida tra il Bayern Monaco e l’EA7 Emporio Armani Milano, match valido per la dodicesima giornata dell’Eurolega di basket. Una sfida tra due squadre attualmente fuori dalla zona playoff e playin del torneo continentale e che hanno urgente bisogno di trovare una vittoria.

L’Olimpia Milano arriva in Germania dopo il brutto ko subito a Sassari, ma soprattutto dopo che per ore si sono rincorse le voci di possibili dimissioni di Ettore Messina. La dichiarazione di Leo Dell’Orco, presidente del club, “Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026” ha messo a tacere le voci, ma sicuramente non il malcontento che ormai sta esplodendo tra i tifosi. E forse anche in spogliatoio.

Quel che è certo è che le scelte estive non hanno pagato. Dalla conferma, inspiegabile, di Pangos, fino all’arrivo di Poythress, sin qui elemento impalpabile in campo, passando per un Mirotic che è costato tantissimo, ma viene usato fuori ruolo. Senza dimenticare che l’infortunio di Billy Baron era evidentemente grave, ma non si è corso ai ripari, mentre i giovani italiani, Caruso in primis, sono già da tempo ai margini del progetto.

Insomma, Milano arriva a Monaco spalle al muro. Fuori dalla zona playoff in Europa, mediocremente a metà classifica anche in Italia, l’EA7 ha bisogno di una svolta reale per raddrizzare la stagione. Non bastano le fiammate di Shavon Shields, quelle più rare di Maodo Lo, o la leadership conquistata in questi ultimi mesi da Stefano Tonut per tenere in piedi una nave che lentamente sta affondando. E che, se continua così, andrà a picco ben prima del 30 giugno 2026.

