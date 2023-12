Basket, l’Olimpia Milano domina il Villeurbanne e vince ancora in Eurolega

Si è appena conclusa al Forum di Assago la sfida valevole per la quindicesima giornata di Eurolega e in campo sono scesi l’EA7 Emporio Armani Milano e i francesi del Ldlc Asvel Villeurbanne. Una sfida tra due formazioni sin qui deludenti, con i ragazzi di Ettore Messina quattordicesimi con 5 vittorie e i ragazzi di Gianmarco Pozzecco diciottesimi con due successi.

Avvio non facile per Milano, con la tripla di Lighty e il canestro dell’ex Luwawu-Cabarrot che valgono il 5-0 per gli ospiti. Risponde Shields da oltre l’arco, poi pareggio di Hall, ma nuovamente Luwawu-Cabarrot colpisce da oltre l’arco. Risponde Melli, poi il Villeurbanne perde un paio di brutti palloni, grande assist di Hall per Flaccadori, che poi piazza la tripla del +5 Milano dopo quasi 5 minuti di gioco. Ancora una tripla per Melli e Milano prova la prima fuga. Melli segna il suo ottavo punto, poi palla persa Asvel, contropiede e Voigtmann schiaccia per il +10. Una tripla fortunosa di Lee, poi una di De Colo e si torna subito sul +4. Arriva anche l’antisportivo di Kamagate e tutto da rifare per l’Olimpia, che non si sblocca neanche dalla lunetta con Kamagate. Così arriva la tripla di Jackson e sorpasso Villeurbanne con un parziale di 11-0. Dopo due brutti errori segna finalmente Kamagate e sblocca Milano che va al primo stop avanti 22-21.

Il secondo quarto inizia con il canestro ancora di Kamagate, poi arriva un tecnico a Pozzecco dopo che Milano aveva perso possesso e Olimpia che ringrazia. Si sblocca da oltre l’arco la squadra francese, mentre la squadra di Messina fatica a trovare soluzioni offensive. Per segnare serve un gran pallone rubato da Tonut e poi canestro di Voigtmann per il nuovo +3. Perde troppe palle la squadra ospite, ne approfitta Milano che con Shields prima e con Poythress e Tonut dopo scappa via sul +11, con un altro fallo tecnico alla panchina del Villeurbanne. Provano a reagire gli ospiti, che tornano fino al -7, ma è Poythress a ridare slancio all’Olimpia e riportarla in doppia cifra. Riaccorcia la squadra ospite ma a chiudere il primo tempo è il solito Shavon Shields che da oltre l’arco fissa il punteggio sul 46-36 per Milano.

Tre canestri di Melli danno il via alla ripresa, così come subito tre falli del Villeurbanne e Milano che va a +16. Una tripla sblocca gli ospiti, che però dopo 3 minuti sono già in bonus falli. Tripla di Voigtmann per rilanciare l’allungo dei biancorossi, così come la terza tripla di Melli che tocca quota 17 punti e Milano che scappa via sul +19. Due palle rubate alla grande da Milano impediscono all’Asvel di accorciare, anche se l’Olimpia non ne approfitta per chiudere il discorso. Arrivano anche i primi punti dal campo in stagione in Europa per Billy Baron e poi il +20 firmato Voigtmann. Trova la tripla anche Stefano Tonut e francesi completamente in balia dei biancorossi, che rubano palla e segnano in un quarto da 19-6 in 7 minuti e mezzo. Cinque punti consecutivi del Villeurbanne obbligano Messina al timeout e si va all’ultimo stop con Milano avanti 67-48.

Milano ora prova a gestire il buon vantaggio, rispondendo canestro a canestro a ogni marcatura dei francesi. Il Villeurbanne, però, non vuole alzare bandiera bianca e con un parziale di 4-0 ritorna sul -16, anche se le percentuali ora sono abbastanza basse da entrambe le parti e gli ospiti non riescono a impensierire i ragazzi di Messina. E a 3 minuti dalla fine il canestro di Kyle Hines vale il nuovo +19 e match ufficialmente chiuso. Il resto è garbage time e alla fine l’EA7 Emporio Armani Milano batte il Villeurbanne 84-61, conquista il sesto successo in Eurolega e resta in scia alla zona playoff. Top scorer Nicolò Melli con 17 punti, poi 13 per Shavon Shields e 11 per Alex Poythress e Johannes Voigtmann, mentre per il Villeurbanne 12 punti di Joffrey Lauvergne.

