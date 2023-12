Basket femminile: la Virtus Bologna espugna Salamanca in Eurolega

La Virtus Bologna ottiene una pesantissima vittoria per la sua Eurolega. Le V nere nel decimo turno hanno superato le spagnole del Perfumerias Avenida per 62-58 e rilanciano le loro ambizioni di passaggio del turno. Bologna agguanta proprio il Perfumerias in classifica ed è attualmente quinta.

Una prestazione eccellente di Cecilia Zandalasini, che trascina Bologna con 17 punti. In doppia cifra anche Lauren Cox e Francesca Pasa, che firmano entrambe 11 punti. A Salamanca non bastano i 14 punti di Sika Kone e i 12 di Laura Gil.

Grandissimo equilibrio nei primi venti minuti, con Bologna che si presenta avanti all’intervallo avanti 28-26. Nel terzo quarto prosegue l’equilibrio, con le spagnole che toccano al massimo il +7. Si entra comunque negli ultimi dieci minuti con le padrone di casa avanti 43-37.

Grande battaglia nell’ultimo quarto e si arriva ad un finale di grandissimo equilibrio. A due minuti dalla fine il tabellone segna 56-56 ed è qui che Bologna trova con Peters e André due canestri pesantissimi, che regalano il successo alla Virtus per 62-58.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PERFUMERIAS AVENIDA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 58-62 (17-13, 9-15, 17-9, 15-25)

Perfumerias: Horvat 2, Cakir 3, Kone 14, Rodriguez 6, Dominguez 6, Delaere 6, Vilaro 9, Hartley, Gil 12

Virtus: Del Però, Pasa 11, Peters 8, Cox 11, Rupert 9, Barberis, André 4, Zandalasini 17, Orsili, Consolini 2

Credit Ciamillo

