Basket, Danilo Gallinari: "Il preolimpico con l'Italia? Sono a disposizione..."

Danilo Gallinari ha voglia di tornare a vestire la maglia della nazionale italiana di basket riassaggiando magari le emozioni di far parte di una squadra che possa partecipare alle Olimpiadi, come è stato a Tokyo, e come il “Gallo” si augura possa essere anche a Parigi 2024.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il cestista classe 1988, oggi in forza ai Washington Wizards in NBA, ha detto: “Sono a disposizione. Ho voglia di giocare in azzurro, poi dopo quello che è successo… – riferimento all’infortunio patito nel 2022, poche settimane prima degli Europei di basket -. Il torneo preolimpico è difficile, ma è fattibile. Una volta su dieci si può battere persino Team Usa in partita secca, e la Lituania non è gli Stati Uniti. Va rispettato anche Portorico, come avversario, a maggior ragione perché si giocherà la qualificazione per Parigi in casa.”

Sul suo momento in NBA ha specificato: “La trade deadline 2024? Se succederà, se verrò scambiato, non dipende comunque da me. A volte non lo sai sino all’ultimo momento, non lo sa neppure il tuo agente fin quando non è fatta. A pensarci fai solo peggio, meglio non farlo e semmai concentrarsi sul presente.”

Gallinari è quindi pronto a mettersi in gioco sotto tutti i punti di vista, così come l’Italia che si giocherà le sue chance a cinque cerchi, giova ricordarlo, dal 2 al 7 luglio 2024 a Porto Rico.

