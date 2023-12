Australian Open 2024, non solo Nadal: i sette tennisti iscritti con ranking protetto

Prosegue il conto alla rovescia in vista degli Australian Open 2024, primo Slam della prossima stagione tennistica in programma dal 14 al 28 gennaio (mentre le qualificazioni scatteranno l’8 gennaio). A Melbourne saranno impegnati i migliori giocatori al mondo, con il cut-off attuale per il tabellone principale rappresentato dal giovane statunitense Alex Michelsen (n.97 ATP).

Figurano in questo momento nell’entry list del main draw anche sette tennisti che usufruirebbero del ranking protetto (strumento per tutelare gli atleti al rientro da lunghi infortuni), tra cui spicca ovviamente il nome di Rafael Nadal. Lo spagnolo, 22 volte vincitore Slam, si appresta infatti a tornare in campo nel circuito dopo quasi un anno di stop.

Gli altri giocatori che dovrebbero utilizzare il Protected Ranking per accedere direttamente al tabellone principale maschile dell’Open d’Australia 2024 in singolare sono invece il croato Marin Cilic, i canadesi Denis Shapovalov e Milos Raonic, l’americano Reilly Opelka, il ceco Jiry Vesely ed il sudcoreano Soonwoo Kwon.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...