ATP Brisbane 2024, Giulio Zeppieri al turno decisivo delle qualificazioni. Eliminati Federico Gaio ed Alessandro Giannessi

Si è completato il primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane, che vedrà il tabellone principale scattare nella prossima notte italiana: a giocarsi un posto nel main draw sarà Giulio Zeppieri, l’unico azzurro a vincere all’esordio nel tabellone cadetto, mentre vengono battuti Federico Gaio ed Alessandro Giannessi.

Giulio Zeppieri, numero 135 ATP e dodicesima ed ultima testa di serie del tabellone cadetto, supera la wild card di casa, l’australiano Omar Jasika, numero 343 del ranking, con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco, ed al secondo e decisivo turno se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del tabellone cadetto, costretto a restare in campo per quasi tre ore contro l’australiano James McCabe, battuto per 2-6 7-6 (4) 6-4 con tre match point consecutivi annullati sul 2-6 3-5.

Non riescono nell’impresa gli altri due azzurri impegnati nelle qualificazioni: Federico Gaio cede allo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 7 del tabellone cadetto, che si impone per 7-6 (5) 6-2 dopo due ore e quattro minuti di gioco, mentre Alessandro Giannessi viene superato dall’altro statunitense Alex Michelsen, testa di serie numero 4 delle qualificazioni, il quale vince per 6-3 6-2 in appena un’ora e due minuti di gioco.

Foto: LaPresse

