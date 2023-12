Atletica, quando inizia la stagione indoor 2024: gli appuntamenti fino ai Mondiali nel mese di marzo

La nuova stagione di atletica leggera si aprirà come da tradizione con le indoor, ovvero gli eventi al coperto che scalderanno i motori di un’annata agonistica caratterizzata dall’intensa estate con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. I primi eventi ufficiali avranno luogo il 20 gennaio, con il circuito del World Indoor Tour che farà tappa in tutto il mondo con i suoi tre livelli di riferimento (gold, silver, bronze) e che ci terrà compagnia per un mese intero.

Nel frattempo si disputeranno anche i Campionati Italiani Assoluti, previsti ad Ancona nel weekend del 17-18 febbraio. Il programma prevederà anche eventi di minore importanza e che verranno svelati man mano nel corso delle prossime settimane. Tutto è in preparazione al grande evento del prossimo inverno, ovvero i Mondiali Indoor che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) nel fine settimana del 1-3 marzo.

CALENDARIO INDOOR ATLETICA 2024

20 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Jablonec nad Nisou (Repubblica Ceca)

20 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Dortmund (Germania)

21 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Lussemburgo (Lussemburgo)

23 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), ad Aarhus (Danimarca)

23 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Tampere (Finlandia)

26 gennaio World Indoor Tour (livello silver), ad Atene (Grecia)

27 gennaio World Indoor Tour (livello gold), ad Astana (Kazakhstan)

27 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a New York (USA)

27 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Nantes (Francia)

27 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Lodz (Polonia)

28 gennaio World Indoor Tour (livello silver), a Val-de-Reuil (Francia)

30 gennaio World Indoor Tour (livello gold), a Ostrava (Repubblica Ceca)

31 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Cottbus (Germania)

2 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Miramas (Francia)

2 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Weinheim (Germania)

3 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Metz (Francia)

3 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Stoccolma (Svezia)

3 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Gent (Belgio)

4 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Boston (USA)

4 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Dusseldorf (Germania)

6 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Torun (Polonia)

7 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Trinec (Repubblica Ceca)

7 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Mondeville (Francia)

9 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Lione (Francia)

10 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Lievin (Francia)

10 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Hustopece (Repubblica Ceca)

11 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a New York (USA)

11 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Parigi (Francia)

13 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Banska Bystrica (Slovacchia)

13 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Belgrado (Serbia)

17-18 febbraio Campionatin Italiani Indoor, ad Ancona (Italia)

20 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Nehvizdy (Repubblica Ceca)

20 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Osijek (Croazia)

22 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Clermont-Ferrand (Francia)

23 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Berlino (Germania)

23 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Madrid (Spagna)

24 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Rouen (Francia)

1-3 marzo Mondiali Indoor, a Glasgow (Gran Bretagna)

