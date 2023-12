Atletica, Filippo Tortu si pronuncia sulla scelta di Jacobs: “Lo capisco, io felice di allenarmi a casa”

Confermarsi al vertice. Ne ha parlato Filippo Tortu, ai Lombardia Coni Awards, in vista della prossima stagione come obiettivo massimo le Olimpiadi di Parigi 2024, dove gli azzurri dovranno difendere il titolo a Cinque Cerchi della 4×100, di cui Tortu fu eccezionale interprete nell’ultima storica frazione a Tokyo.

Una stagione che prevede anche i Mondiali di staffetta a Nassau, Bahamas, dal 4 al 5 maggio, e gli Europei di Roma (7-12 giugno). La compagine tricolore è pronta alla sfida, volendo primeggiare come fatto in passato: “Quest’anno ai Mondiali di staffetta, dove arriviamo da campioni come alle Olimpiadi, e poi gli Europei, dobbiamo provare a portare a casa il più possibile. Come staffetta arriviamo molto agguerriti, andremo a vendere cara la pelle“, le parole di Tortu (fonte: ANSA).

“Non c’è pressione in più, i nostri obiettivi sono molto ambiziosi. Fa piacere che ci sia considerazione per l’Italia, anche a livello femminile, stiamo facendo un grandissimo lavoro“, ha aggiunto l’atleta lombardo. Commentato poi la scelta del suo compagno di squadra, Marcell Jacobs (bi-campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100), di allenarsi negli Stati Uniti, in Florida, con Rana Reider, Tortu ha dichiarato: “Ognuno fa delle scelte, la sua è stata coraggiosa ma abbastanza frequente nel nostro sport. Lo capisco e spero che possa dargli tutto quello che cerca, io sono felice di potermi allenare a casa“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...