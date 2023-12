Atletica, Gianmarco Tamberi: “Lotta contro il doping deve essere molto più forte, deluso da alcuni nostri compagni”

Nella cerimonia di premiazione dei Collari d’Oro al CONI, Gianmarco Tamberi ha preso la parola e, in qualità di capitano azzurro dell’atletica e di riferimento a tutto tondo dello sport nostrano, si è espresso su alcune tematiche d’attualità. Gimbo, capace di entrare nella storia con i suoi successi olimpici, mondiali ed europei nel salto in alto, ha detto la propria sulle scelte di uno dei compagni di Nazionale più prestigiosi, Marcell Jacobs.

Come è noto, il bi-campione olimpico (100 metri e staffetta 4×100) ha deciso di allenarsi negli Stati Uniti, in Florida, con Rana Reider. Una preparazione negli States per essere pronto ai Giochi di Parigi 2024 principalmente a Jacksonville, con altri atleti di livello mondiale come De Grasse e Bromell.

“Le nostre sono due strade diverse, ha scelto di allenarsi in America e gli auguro di ritrovare la sua forma migliore. Io penso al mio lavoro, ho provato a scrivergli e incoraggiarlo ma se serviva questo a spronarlo ben venga. Tokyo per noi è stata la perfezione, ma perché non sognare che possa ripetersi? Tutto è possibile“, le parole di Tamberi nel corso della cerimonia (Fonte: ANSA).

La stella dell’atletica nostrana si è pronunciato anche sulla questione doping, considerando le squalifiche per quattro anni di Ahmed Abdelwahed, siepista azzurro, e di Nick Ponzio, specialista del getto del peso: “Dispiace moltissimo, è una delusione enorme per noi atleti sapere che dei nostri compagni imbrogliavano tutti. Penso che il doping vada combattuto in maniera molto più forte di quello che si sta facendo“.

Foto: LaPresse

