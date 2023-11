WEC, Toyota monopolizza la prima fila per la 8h del Bahrain. Hartley in pole

Brendon Hartley ottiene l’ultima pole-position del FIA World Endurance Championship. Il #8 di Toyota domina la scena nella sessione valida per la 8h del Bahrain, il neozelandese non ha avuto rivali concludendo i 15 minuti d’azione con un margine di quattro decimi sulla vettura gemella #7 di Kamui Kobayashi.

Toyota Gazoo Racing conferma quanto visto nelle prove libere precedendo Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6) ed Antonio Fuoco con la prima delle Ferrari 499P. L’ex protagonista della FIA F2 conclude la Top5, presente sullo schieramento davanti al compagno di box Alessandro Pier Guidi #51.

Fred Mako (Porsche Penske Motorsport #5), Gimmi Bruni (Proton Competition Porsche #99) e Will Stevens (Hertz Team JOTA Porsche #38) concludono lo schieramento della top class davanti alle due Peugeot 9X8 di Paul Di Resta e Nico Mueller.

Nelle altre categorie sono da rimarcare le prestazioni di Tom Blomqvist e di Sarah Bovy. Il britannico di United Autosports #23 ha controllato la scena in LMP2, mentre la belga di Iron Dames Porsche #85 non ha avuto rivali durante l’ultima qualifica di sempre della classe GTE. Domani l’epilogo del FIA World Endurance Championship, il via della 8h del Bahrain verrà dato alle 12.00 (orario italiano).

CLASSIFICA QUALIFICHE 8H BAHRAIN

1 8 PIT Hypercar 1 Toyota Gazoo Racing HARTLEY, Brendon Toyota GR010 HYBRID 4 33.490 33.490 43.931 39.697 44.291 33.348 2:01.712 1:46.564 294.46 1

2 7 PIT Hypercar 2 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 HYBRID 4 0.489 0.489 33.452 33.452 40.052 39.994 38.808 33.499 1:52.312 1:47.053 301.00 1

3 2 PIT Hypercar 3 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 5 0.701 0.212 33.914 33.790 49.693 40.051 45.965 33.314 2:09.572 1:47.265 277.85 1

4 6 PIT Hypercar 4 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 5 1.148 0.447 40.760 33.600 47.934 40.287 44.803 33.825 2:13.497 1:47.712 292.08 1

5 50 PIT Hypercar 5 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 5 1.175 0.027 33.646 33.646 40.746 40.505 40.050 33.556 1:54.442 1:47.739 293.66 2

6 51 PIT Hypercar 6 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 5 1.264 0.089 34.145 33.717 43.119 40.323 46.121 33.788 2:03.385 1:47.828 289.73 1

7 5 FIN Hypercar 7 Porsche Penske Motorsport MAKOWIECKI, Frédéric Porsche 963 7 1.382 0.118 33.733 33.500 40.558 40.447 40.400 33.595 1:54.691 1:47.946 294.46 2

8 99 PIT Hypercar 8 Proton Competition BRUNI, Gianmaria Porsche 963 6 1.400 0.018 34.092 33.736 45.782 40.391 47.347 33.625 2:07.221 1:47.964 289.73 1

9 38 PIT Hypercar 9 Hertz Team JOTA STEVENS, William Porsche 963 7 1.991 0.591 33.822 33.758 40.632 40.632 34.836 33.696 1:49.290 1:48.555 285.91 2

10 93 PIT Hypercar 10 Peugeot TotalEnergies DI RESTA, Paul Peugeot 9X8 6 2.423 0.432 34.039 34.039 43.059 40.649 44.893 34.104 2:01.991 1:48.987 285.16 2

Foto. LPS