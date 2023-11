WEC, Toyota #8 vince e firma il titolo piloti nella 8h del Bahrain

Vittoria nella 8h del Bahrain e titolo piloti nel FIA World Endurance Championship per Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Gli alfieri della Toyota #8 dominano la scena dal primo all’ultimo giro, il terzetto ha preceduto sotto la bandiera a scacchi i compagni di box Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 ed alla Ferrari #50 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

Toyota ha letteralmente dominato la prima ora d’azione con Sébastien Buemi. Lo svizzero, scattato dalla pole-position, ha controllato la competizione davanti alle Ferrari, abili al via ad approfittare di un contatto tra Mike Conway (Toyota Gazoo Racing #7) e Earl Bamber (Cadillac Racing #2).

Il britannico, dopo un testacoda dovuto ad un errore da parte del neozelandese, ha iniziato a recuperare posizioni su posizioni, l’ex vincitore della 24h Le Mans si è progressivamente riportato sulla testa della corsa in meno di sessanta minuti. La rimonta è stata impressionante da parte dell’auto #7, provvisoriamente in terza piazza dopo 1 ora d’azione alle spalle della Ferrari 499P #51 di Alessandro Pier Guidi.

Il vantaggio dei prototipi nipponici è stato semplicemente disarmante, Ferrari si è arresa alla GR010 Hybrid #7 dopo la seconda sosta ai box. Kamui Kobayashi si è messo all’inseguimento del compagno di squadra Brendon Hartley, presente davanti a tutti in pieno controllo della situazione.

Il passare dei minuti non ha modificato le forze in campo ed ha confermato un passo non ottimale da parte delle due 499P. La Rossa #50 e la gemella #51 hanno dovuto arrendersi a quattro ore dalla conclusione al ritorno di Antonio Felix Da Costra (Hertz JOTA Porsche #38), all’assalto dopo un solido stint da parte di Yifei Ye.

Ferrari si è mantenuta alle spalle della Porsche #38 di Hertz JOTA, tutto è cambiato a 2h dalla conclusione in seguito ad una sanzione per l’auto gestita dalla formazione inglese. La Rossa ha ripreso provvisoriamente la Top3, Hertz JOTA ha provato a restituire il favore nei minuti seguenti.

Will Stevens ed Antonio Felix Da Costa hanno tentato di tutto per sorprendere le 499P che si sono fronteggiate l’una contro l’altra in pista. Pier Guidi e Fuoco sono entrati in contatto, il piemontese ha respinto in un primo momento il calabrese che successivamente ha avuto la meglio. Il box della Rossa ha tremato per un paio di minuti, l’ex pilota di FIA F2 e l’auto #50 hanno allungato verso il podio respingendo in un secondo momento il disperato recupero di Will Stevens.

Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco hanno festeggiato un prezioso terzo posto davanti a Yifei Ye/Antonio Felix Da Costa/Will Stevens (Hertz JOTA Porsche #38), mentre la Ferrari #51 ha dovuto arrendersi in sesta posizione alle spalle della Porsche #5 ufficiale.

Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (Team WRT) sono i nuovi campioni della classe LMP2, vincitori dell’ultimo evento del 2023 davanti all’auto gemella di Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns #31. Favolosa storia, invece, in GTE con la prima meritatissima vittoria delle Iron Dames con Porsche. Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting mettono tutti in riga dopo una prova semplicemente perfetta, un risultato importantissimo per una realtà che aveva già firmato un’affermazione in European Le Mans Series (4h Portimao 2022) e nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup (24h Spa 2022).

Domani i rookie test in Bahrain con la presenza di molti piloti interessanti tra cui anche Valentino Rossi. L’appuntamento per il FIA WEC 2024, invece, è per il prossimo marzo con la prima prova che si svolgerà al Lusail International Circuit (Qatar).

CLASSIFICA FINALE FIA WEC 8H BAHRAIN

1 8 FIN Hypercar H 1 Toyota Gazoo Racing HARTLEY, Brendon Toyota GR010 HYBRID 249 35.205 34.506 43.073 40.885 36.458 34.486 1:54.736 1:50.554 283.66 7

2 7 FIN Hypercar H 2 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 HYBRID 249 47.516 47.516 35.421 34.491 43.008 41.151 35.564 34.480 1:53.993 1:50.139 295.26 7

3 50 FIN Hypercar H 3 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 249 1:36.286 48.770 35.158 34.734 42.750 41.784 35.937 34.850 1:53.845 1:51.512 285.91 7

4 38 FIN Hypercar H 4 Hertz Team JOTA STEVENS, William Porsche 963 249 1:37.248 0.962 34.974 34.604 42.823 41.494 35.246 34.588 1:53.043 1:50.976 280.00 8

5 6 FIN Hypercar H 5 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 248 10.770 26.565 35.546 34.567 43.290 41.362 36.019 34.778 1:54.855 1:50.707 285.16 7

6 51 FIN Hypercar H 6 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 248 12.951 2.181 35.301 34.533 43.391 41.804 35.837 34.884 1:54.529 1:51.300 288.96 7

7 5 FIN Hypercar H 7 Porsche Penske Motorsport CHRISTENSEN, Michael Porsche 963 247 11.631 1:53.209 35.224 34.621 43.016 41.902 36.174 34.874 1:54.414 1:51.843 287.43 8

8 94 FIN Hypercar H 8 Peugeot TotalEnergies MENEZES, Gustavo Peugeot 9X8 247 35.611 23.980 36.095 34.578 43.767 42.019 36.488 34.802 1:56.350 1:51.424 287.43 7

9 93 FIN Hypercar H 9 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 247 1:22.705 47.094 35.341 34.790 43.266 42.089 35.902 34.715 1:54.509 1:51.843 280.73 8

10 99 FIN Hypercar H 10 Proton Competition TINCKNELL, Harry Porsche 963 247 1:29.034 6.329 35.792 34.561 43.521 41.674 35.902 34.781 1:55.215 1:51.016 287.43 8

Foto. LPS