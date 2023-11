WEC, Ferrari lancia la sfida a Toyota nella FP3 della 8h del Bahrain. Cadillac in vetta

Cadillac Racing #2 ottiene il giro veloce nella terza sessione di prove libere della 8h del Bahrain, ultimo evento del FIA World Endurance Championship 2023. L’auto americana, affidata ad Alex Lynn, precede le Ferrari dopo un turno relativamente tranquillo, il primo del week-end senza bandiere rosse o Full Course Yellow.

Antonio Fuoco (Ferrari 50) conclude al secondo posto la FP3 nel deserto di Manama davanti a Gimmi Bruni (Proton Competition Porsche #99) e Alessandro Pier Guidi (AF Corse #51). La Rossa risponde presente dopo una prima giornata in ombra, le due 499P sono ora pronte per confermarsi questo pomeriggio nelle importanti qualifiche della competizione che commenteremo nella giornata di domani.

Peugeot e le due Porsche 963 ufficiali si collocano alle spalle del prototipo di Maranello, Toyota si colloca alle spalle dei migliori dopo aver letteralmente dominato la FP1 e la FP2. I giapponesi inseguono da favoriti questo fine settimana il titolo piloti dopo aver firmato il primato tra i costruttori al termine della 6h del Fuji.

In LMP2 resta imbattibile United Autosports. Tom Blomqvist porta in vetta l’Oreca 07 Gibson #23 prendendo di fatto il testimone dalla gemella #22, mentre Matteo Cairoli (Project 1 AO Racing Porsche #56) svetta in GTE davanti a Richard Mille AF Corse Ferrari #83 ed a AF Corse Ferrari #54.

