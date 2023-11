Volley femminile, vincono tutte le big nell’ottava di serie A1! Milano sul velluto, qualche patema per Novara e Scandicci

Vincono tutte le big nelle gare del pomeriggio della ottava giornata di campionato. Tutto facile per l’Allianz Milano che respinge con un secco 3-0 l’assalto della matricola terribile Pinerolo. Qualche sofferenza per Novara che espugna con un rocambolesco 3-0 il campo di Vallefoglia e per Scandicci che vince 3-1 a Cuneo, mentre Il Bisonte Firenze batte 3-0 Busto Arsizio.

Facile successo dell’Allianz Milano ai danni di una Wash4Green Pinerolo che si presentava all’Allianz cloud da big in virtù dei 12 punti fin qui conquistati. Non c’è partita nel primo set con l’Allianz che scende in campo concentrata e Pinerolo paga dazio, andando subito sotto nel punteggio e non riuscendo mai a trovare la chiave per rientrare in partita fino al 25-16 conclusivo. C’è più equilibrio nel secondo parziale con Pinerolo che tiene la scia delle padrone di casa fino al 17-15 e poi molla la presa, lasciando ancora via libera ad Egonu e compagne che si impongono con il punteggio di 25-19.

Anche il terzo set è una sorta di monologo della formazione di casa con Pinerolo che fatica a tenere il ritmo della squadra avversaria e si fa staccare dai primi scambi fino al 25-17 che decreta la facile vittoria dell’Allianz. Per Milano 29 punti di una scatenata Egonu, 13 di Daalderop e 12 di Cazaute. Per Pinerolo 11 punti di Nemeth e 10 di Akrari.

La Savino del Bene Scandicci vince 3-1 a Cuneo dominando tre set su quattro e concedendosi un lungo momento di relax nel terzo parziale, dominato dalle padrone di casa della Honda Olivero San Bernardo. Nel primo parziale c’è solo Scandicci in campo. Cuneo non riesce a reggere il ritmo delle ospiti che giocano sul velluto, volano sul 16-8 e vincono con un eloquente 25-11. Nel secondo parziale Cuneo entra finalmente in partita e si gioca sul filo dell’equilibrio fino al 14-13 per Scandicci che poi piazza un break decisivo con un muro e un attacco di Herbots e si porta sul 17-14. L’ultimo sussulto per le padrone di casa è di Adelusi che riporta a -2 Cuneo sul 19-17 ma il finale è tutto delle toscane che vincono 25-19.

Le toscane calano vistosamente nel terzo set e Cuneo ne approfitta senza pensarci su. La squadra piemontese cresce in tutti i fondamentali e sfrutta gli errori delle rivali per costruirsi un vantaggio sempre più ampio e accorciare le distanze con il punteggio di 25-18. Scandicci rimette a posto le cose nel primo scorcio del quarto set scattando avanti 10-4. Le piemontesi non hanno la forza per rientrare e la squadra di Barbolini mantiene il vantaggio fino al 25-20 che chiude il match. Per Scandicci 25 punti di Antropova e 15 a testa per Zhu e Herbots, mentre in casa Cuneo 25 i punti di Adelusi e 13 di Anna Haak.

La Igor Gorgonzola sbanca Pesaro e vince 3-0 sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ma il risultato non deve ingannare perché tutti e tre i set sono stati combattutissimi ed emozionanti e Novara ha avuto qualcosa in più rispetto alle rivali nei momenti decisivi del match.

Primo set all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che non riescono a distanziarsi. Si presenta Novara davanti alla volata finale ma spreca due set ball sul 24-22. Le piemontesi, poi annullano due set point alle rivali e prima Caterina Bosetti e poi un errore di Mingardi, regalano il 29-27 alla Igor Gorgonzola. Nel secondo set Novara prova di nuovo a guadagnare un vantaggio rassicurante ma riesce solo ad arrivare sul 12-10, poi c’è il sorpasso di Vallefoglia che nel finale si scatena e, con Mingardi, scatta avanti 22-18. Non è finita perchè le piemontesi tornano sotto (22-22) e nel finale ribaltano la situazione con il punteggio di 25-23 con due muri di Chirichella e Bosio.

Emozioni forti anche nel terzo set con Novara che parte meglio, forte del grande entusiasmo per la vittoria in rimonta del parziale precedente. Le piemontesi volano sul 20-14 ma le padrone di casa non mollano e iniziano la rimonta che le riporta in carreggiata fino addirittura alla parità a quota 23. L’invasione di Gardini e l’errore di Mingardi regalano però la vittoria alla squadra ospite con il punteggio di 25-23. Per Novara 23 punti di Akimova e 11 di Szakmary, per Vallefoglia 20 punti di Mingardi.

Il match tra outsider di lusso vede Il Bisonte Firenze prevalere con un secco 3-0 sul Busto Arsizio di Julio Velasco, al termine di un match equilibrato solo a tratti.

Il primo set è tutto di marca fiorentina. Con Alsmeier che si erge a protagonista, spinge le sue sul 17-10 e apre la strada per il 25-17 che regala l’1-0 a Il Bisonte. Nel secondo set la formazione di casa prova nella prima parte un paio di volte a prendere il largo ma viene riavvicinata da Busto che mette anche il naso avanti ma poi nel finale perde contatto con le rivali (22-18) e si deve arrendere con il punteggio di 25-22.

Anche nel terzo set Firenze sembra padrona assoluta della situazione. Il Bisonte si porta sul 17-12 ma Busto ha l’ultimo sussulto con Frosini (17-15). Le toscane ritrovano il cambio palla e tengono a distanza le rivali riuscendo a spuntarla 25-22 grazie al muro di Graziani. In casa Firenze 15 punti di Ishikawa e 13 di Alzmeier, per Busto Frosini top scorer con 17 punti.

Photo LiveMedia/Andrea Marangon