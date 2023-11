Volley femminile, Velasco pensa già alla Nazionale? Solo italiane titolari in campo per Busto Arsizio. E l'età....

Busto Arsizio ha vinto la prima partita nella Serie A1 di volley femminile schierando soltanto giocatrici italiane. Le Farfalle avevano perso i primi cinque incontri disputati in campionato, ma alla sesta giornata sono riuscite a battere Vallefoglia per 3-0 (25-18; 26-24; 25-17) e facendo leva soltanto su atlete del Bel Paese, convocabili in Nazionale. Una scelta coraggiosa che ha premiato dopo un avvio stentato di stagione e che ha permesso a Julio Velasco di festeggiare il primo sigillo nel torneo femminile.

Il Guru della Generazione dei Fenomeni ha approcciato con entusiasmo questa nuova avventura e si è tolto la sua prima soddisfazione, tra l’altro con un sestetto che teoricamente potrà convocare in toto quando siederà sulla panchina della Nazionale. Il 71enne nativo di La Plata è infatti il candidato in pectore per ricoprire il ruolo di CT dell’Italia e guidare il gruppo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali e ci sono diversi dettagli da sistemare (il nodo del doppio incarico è rilevante).

Davanti ai 1.751 spettatori della E-Work Arena, Julio Velasco si è affidato a un 6+1 completamente italiano: Jennifer Boldini in cabina di regia; Martina Bracchi, Federica Carletti e Rebecca Piva in attacco; Giuditta Lualdi e Benedetta Maria Sartori a formare la coppia di centrali, Giorgia Zannoni il libero. Nel secondo set è entrata l’opposto Giorgia Frosini per sostituire Rebecca Piva, mentre nella terza frazione è subentrata Dominika Giuliani al posto di Federica Carletti.

La 21enne Martina Bracchi ha messo a segno 17 punti (1 ace, 2 muri, 42% in attacco e 50% in ricezione) ed è stata premiata come MVP. La 20enne Giorgia Frosini è andata a referto con 12 punti (3 muri, 39% in fase offensiva). La 18enne Dominika Giuliani si è messa in mostra con 8 punti (2 muri, 1 ace, 38% in attacco e 33% in ricezione). La 28enne capitana Giuditta Lualdi ha siglato 7 punti affiancata dalla 22enne Benedetta Maria Sartori (7 punti di cui ben 6 muri). Rebecca Piva ha 22 anni e ha firmato 6 punti prima di accomodarsi in panchina, sono stati invece 4 i sigilli della 23enne Federica Carletti prima della sostituzione. Buona regia della 24enne Jennifer Boldini, la 25enne Giorgia Zannoni si è distinta con il 69% in ricezione.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Carabelli