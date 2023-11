Volley femminile, Milano contro Conegliano al Forum: lo spettacolo della serie A1

Ancora loro, Allianz Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano, una di fronte all’altra, come nella finale di Supercoppa di una settimana a Livorno. Si passa dagli 8000 del PalaModigliani ai probabili 12 mila del Forum di Assago a conferma che il brand del volley femminile è in ascesa. Ci si aspetta un altro grande match tra le milanesi che hanno grande voglia di riscatto e, seppure non al completo, sono ripartite dalla vittoria di Bergamo e Conegliano che ha vinto tutte le partite fin qui disputate, confermando una continuità di rendimento e una capacità alla resistenza uniche. Difficilmente ci sarà Sylla, infortunatasi proprio contro Conegliano una settimana fa, dovrebbe esserci invece Paola Egonu che mercoledì non era partita titolare a Bergamo ma che ha giocato gli ultimi due set. Si gioca domenica alle 16.00

In campo domenica ma alle 20.00 la capolista a punteggio pieno Igor Gorgonzola Novara che affronta un derby tutt’altro che comodo sul campo dell’Honda Olivero San Bernardo Cuneo. La squadra di Bernardi va a caccia del sesto successo consecutivo ma non sarà facile contro le cuneesi che viaggiano a metà classifica a quota 7 punti e arrivano dal convincente successo di Casalmaggiore.

Nel primo dei tre anticipi di sabato scende in campo la Savino del Bene Scandicci che, dopo i due scontri diretti persi in sequenza contro Milano e Conegliano, ha una gran voglia di rialzare la testa e riprendere la marcia nelle posizioni di vertice della classifica. Le toscane di Barbolini vanno a far visita alle 17.00 al fanalino di coda Itas Trentino, unica squadra che non ha ancora mosso la classifica finora.

Altro derby piemontese in programma sabato alle 20.30 e anche qui l’incertezza regna sovrana perché da una parte ci sono le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri che non nascondono le loro ambizioni e puntano a risalire la china dopo un avvio complicato e dall’altra c’è la Wash4 Green Pinerolo che sta disputando una prima parte di stagione ottima, viaggia con 9 punti nelle parti alte della classifica e con un’altra vittoria potrebbe davvero puntare in alto.

Partita invece importante in chiave salvezza sempre sabato alle 20.30 a Roma dove le padrone di casa ospitano Bergamo che finora ha vinto una sola delle cinque gare fin qui disputate. Una vittoria darebbe il giusto lancio per chi la otterrà in vista dei prossimi impegni.

Partita di grande importanza anche a Busto Arsizio domenica alle 17.00 con la squadra di Velasco che vuole la prima vittoria stagionale e affronta un Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che una settimana fa sembrava lanciatissima verso la zona play-off e che ha subito una brusca frenata nelle ultime due partite. Sempre domenica alle 17.00 Il Bisonte Firenze va in cerca del quarto successo consecutivo ospitando il Trasportipesanti Casalmaggiore che finora ha vinto solo una volta in campionato.

