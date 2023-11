VIDEO Sinner-Djokovic 2-1, ATP Finals 2023: la sintesi della vittoria dell’azzurro

Dopo oltre tre ore di tennis stellare Jannik Sinner ha fatto esplodere il Pala Alpitour di Torino ieri in tarda serata battendo il numero 1 al mondo Novak Djokovic nel secondo match di round robin alle ATP Finals 2023. Si tratta della prima affermazione dell’azzurro sul serbo dopo aver perso in precedenza i primi tre scontri diretti ufficiali nel circuito.

7-5 6-7 7-6 il punteggio finale in favore del 22enne altoatesino, che ha dominato il tie-break decisivo nel terzo set scappando via sul 5-0 e poi chiudendo i conti sul 7-2. Questo successo proietta il n.4 del ranking mondiale in testa al gruppo verde in vista dell’ultima giornata con un bilancio di 2-0, mentre Djokovic e Holger Rune sono appaiati in seconda posizione con 1-1.

Il prossimo turno diventa cruciale a questo punto, con il serbo che affronta il polacco Hubert Hurkacz (sostituisce in qualità di prima riserva l’infortunato Stefanos Tsitsipas) e l’italiano che se la vedrà con Rune in un incontro potenzialmente determinante per l’esito dell’intero raggruppamento. Il danese sarà costretto a vincere per avere una chance di qualificazione, mentre Jannik è padrone del proprio destino (vincendo sarebbe ovviamente qualificato da primo) ma potrebbe volare in semifinale anche perdendo, se dovessero verificarsi determinati incastri.

Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i punti più spettacolari del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic nel round robin alle ATP Finals 2023:

Foto: Lapresse