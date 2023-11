VIDEO MotoGP, sintesi GP Valencia 2023: cade Martin, Bagnaia vince e bissa il titolo

Francesco Bagnaia è Campione del Mondo. Dopo una stagione difficilissima il pilota della Ducati ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo al GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2023. Una grande impresa per il centauro italiano, il quale ha chiuso la gara in testa precedendo Fabio Di Giananntonio e Johann Zarco.

Una gara, quello di Pecco, sistematasi a più di venti giri dalla fine, momento dell’uscita di scena del diretto rivale Jorge Martin che, dopo una vera e propria rincorsa alla disperata, ha prima toccato la gomma posteriore del ducatista scivolando all’ottavo posto per poi impattare contro Marc Marquez, scivolando sulla ghiaia.

Successivamente, completamente sul velluto, Bagnaia ha approfittato dei passaggi a vuoto delle forti KTM di Brad Binder, out dalle posizioni che contano dopo essere andato lungo in frenata in curva cinque, e di Jack Miller, caduto a sette giri dalla fine dopo essere stato tallonato in modo martellante dal Campione del Mondo.

Divertente poi anche l’ultimo giro, dove Bagnaia ha dovuto tenere botta agli attacchi di Fabio Di Giananntonio, il quale ha tentato l’imbucata in curva quattordici, non trovando però spazio. Riviviamo insieme le grandi emozioni del GP di Valencia.

GP VALENCIA: SINTESI E HIGHLIGHTS





Foto: Alessio Marini/Photo Live Media