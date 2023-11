Tiro con l’arco, quattro azzurre nella top5 al Kings of Archery! Bene anche Nespoli

Prima uscita della stagione indoor molto positiva per i big della Nazionale italiana olimpica di tiro con l’arco, impegnati lo scorso weekend in quel di Eindhoven (Paesi Bassi) per il Kings of Archery 2023. La grande classica internazionale ha visto la partecipazione quest’anno di 910 atleti complessivi tra ricurvo, compound e arco nudo.

Il movimento azzurro ha ben figurato specialmente nel ricurvo femminile, con quattro nostre portacolori approdate al round finale dopo tre serie da 30 frecce in qualificazione sulla distanza dei 18 metri al coperto. Tatiana Andreoli ha trionfato con un percorso netto impressionante tra ranking round, finale e spareggi, scoccando 96 “dieci” su 96 tiri e aggiudicandosi il primo premio davanti alla francese Laurena Villard e all’italiana Chiara Rebagliati. Bel Paese ai piedi del podio inoltre con Lucilla Boari in quarta e Vanessa Landi in quinta posizione.

Top3 sfumata per un soffio in campo maschile per il vice-campione olimpico individuale in carica Mauro Nespoli, quarto in una competizione vinta dal britannico Patrick Huston davanti al tedesco Florian Unruh e al transalpino Jerome Bidault. Più distanti gli altri arcieri tricolori, che hanno mancato l’accesso alla finale: da segnalare il 16° posto di Federico Musolesi.

Qualche buon piazzamento ma nessun acuto di rilievo nella divisione compound, con Marco Bruno il migliore tra gli uomini in nona piazza ed Elisa Roner ottava nella competizione femminile. Dominio assoluto nel barebow (arco nudo) da parte di Cinzia Noziglia, che ha sbaragliato la concorrenza con uno score di 870 sulle 90 frecce di ranking round.

