Tiro con l’arco, assegnati i pass olimpici a squadre riservati all’Asia. Festeggiano Corea del Sud e Kazakistan

Il percorso di qualificazione olimpica del tiro con l’arco verso i Giochi di Parigi 2024 va avanti dopo il Mondiale di Berlino 2023 con degli eventi continentali che mettono in palio alcuni pass a cinque cerchi individuali e a squadre. In chiave azzurra è molto importante monitorare la situazione relativa ai terzetti, dato che il movimento tricolore ha archiviato sin qui una singola quota al femminile (ottenuta da Chiara Rebagliati agli European Games) e nessuna al maschile.

L’Italia ha infatti mancato la prima chance in occasione della rassegna iridata, che assegnava un massimo di 3 posti nazione per sesso. In campo maschile hanno staccato il biglietto per Parigi Corea del Sud, Giappone e Turchia, mentre al femminile si sono qualificate Germania e Messico (la Francia è andata a medaglia, liberando uno slot extra per il Preolimpico globale).

Quest’oggi si sono conclusi i Campionati Asiatici, primo dei tre eventi continentali (i prossimi due si svolgeranno nel 2024) valevoli per la qualificazione olimpica dei terzetti. Pronostico rispettato tra le donne, con la Corea del Sud che ha riscattato la clamorosa debacle dell’ultimo Mondiale battendo in Finale la Cina per 6-2 e completando l’en plein in vista di Parigi 2024 (contingente massimo con 3 atleti per sesso).

Grande sorpresa invece tra gli uomini, con il Kazakistan che ha fatto il colpaccio aggiudicandosi l’argento asiatico e soprattutto il pass a cinque cerchi per le prossime Olimpiadi. Il trio kazako ha perso l’atto conclusivo contro i maestri coreani per 2-6, precedendo però tutti i Paesi non ancora qualificati per Parigi e conquistando così il posto riservato all’Asia. A questo punto diverse squadre di prima fascia a livello mondiale come Taipei, Cina e India saranno costrette ad affrontare il Preolimpico globale, in cui saranno a disposizione 3 slot per Parigi 2024.

