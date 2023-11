Tennis, sfuma il sogno della Coppa Davis juniores: l’Italia perde con la Repubblica Ceca al doppio di spareggio

L’Italia non è riuscita nell’impresa di conquistare la Coppa Davis juniores, nei fatti il Mondiale Under 16 riservato a Nazionali di tennis. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Repubblica Ceca per 2-1 nella finale andata in scena sulla terra rossa di Cordoba (Spagna) ed è così svanito il sogno di alzare al cielo la piccola Insalatiera per la seconda volta nella storia dopo il sigillo del 2012. La formazione capitanata da Nicola Fantone si è arresa soltanto al doppio di spareggio contro la quotata compagine avversaria, che ha così festeggiato il suo quarto titolo dopo quelli del 1988 (come Cecoslovacchia), 1997 e 2017.

Andrea De Marchi aveva aperto la giornata nel miglior modo possibile riuscendo a battere Jan Kumstat con il punteggio di 6-4, 7-6(5). Federico Cinà ha ceduto per 3-6, 6-3, 6-2 contro Maxim Mrva: il finalista degli ultimi US Open di categoria era riuscito a portarsi l’Italia a un solo set dal trionfo, ma poi il 16enne palermitano ha subito la perentoria rimonta del rivale. A decidere il confronto è stato così il doppio, dove Cinà e De Marchi si sono dovuti arrendere per 6-4, 6-4 contro Kumstat e Mrva.

L’Italia si è comunque resa protagonista di una bella cavalcata in terra iberica: nella fase a gironi aveva perso contro la Spagna, guadagnandosi comunque l’accesso alla fase a eliminazione diretta grazie alle vittorie ottenute contro Corea del Sud e Kazakhstan; a seguire le affermazioni contro Germania e USA avevano spedito gli azzurri al match per il titolo, purtroppo terminato con un’amara sconfitta. Tra tre settimane toccherà alla Nazionale dei grandi cercare l’impresa in Coppa Davis, sempre in Spagna.